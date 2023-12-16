https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-الدفاعات-الجوية-المصرية-تسقط-جسما-طائرا-قبالة-المياه-الإقليمية-لسواحل-مدينة-دهب-1084171093.html
إعلام: الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسما طائرا قبالة المياه الإقليمية لسواحل مدينة دهب
إعلام: الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسما طائرا قبالة المياه الإقليمية لسواحل مدينة دهب
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، عن "سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية في مدينة دهب". 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:35+0000
2023-12-16T09:35+0000
2023-12-16T09:35+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها".وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".
https://sputnikarabic.ae/20231027/إسرائيل-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-التي-ضربت-مصر-أطلقها-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-علينا-1082540599.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسما طائرا قبالة المياه الإقليمية لسواحل مدينة دهب
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، عن "سقوط جسم طائر في المياه الإقليمية المصرية في مدينة دهب".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط صاروخ في طابا المصرية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتضرر عقار سكني
.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".
ولاحقا، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر سيادي مصري، قوله: "بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ في حادث طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها
".
وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".