عربي
https://sputnikarabic.ae/20231216/استطلاع-60-من-السلوفاكيين-ضد-تقديم-الاتحاد-الأوروبي-مساعدة-عسكرية-لأوكرانيا-1084185935.html
استطلاع: 60% من السلوفاكيين ضد تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا
استطلاع: 60% من السلوفاكيين ضد تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا
أظهر استطلاع رأي قام به مركز الدراسات الاستقصائية في المفوضية الأوروبية "يوروباروميتر"، اليوم السبت، أن 60% من السلوفاك لا يوافقون على المساعدة العسكرية من... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T16:58+0000
2023-12-16T16:58+0000
المفوضية الأوروبية
سلوفاكيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وأوضح استطلاع الرأي وفقا لبيانات المسح: "60% من السلوفاك ضد فكرة أن الاتحاد الأوروبي يموّل ويزوّد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، إذ أعرب 34% من السلوفاكيين عن موقف إيجابي تجاه المساعدة العسكرية، وهو أقل بنسبة 3% مما كان عليه في الربيع".وأضاف الاستطلاع أن سكان الدول المجاورة لسلوفاكيا أبدوا نسبة أقل من معارضة تمويل وتوريد المعدات العسكرية لأوكرانيا.وقام بجمع البيانات في سلوفاكيا وكالة "إم إم فورس"، في الفترة من 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني.وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيعودون إلى هذه القضية في أوائل عام 2024.ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات، ما مجموعه 106 مليار دولار، منها 61 مليار مخصص لأوكرانيا. ويجب على مجلسي الكونغرس الموافقة على الطلب. الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، يطالبون بتغييرات في مناهج حماية الحدود مع المكسيك، وحذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.
https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المفوضية الأوروبية, سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية, سلوفاكيا, العالم, أخبار أوكرانيا

استطلاع: 60% من السلوفاكيين ضد تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا

16:58 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي قام به مركز الدراسات الاستقصائية في المفوضية الأوروبية "يوروباروميتر"، اليوم السبت، أن 60% من السلوفاك لا يوافقون على المساعدة العسكرية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وأوضح استطلاع الرأي وفقا لبيانات المسح: "60% من السلوفاك ضد فكرة أن الاتحاد الأوروبي يموّل ويزوّد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، إذ أعرب 34% من السلوفاكيين عن موقف إيجابي تجاه المساعدة العسكرية، وهو أقل بنسبة 3% مما كان عليه في الربيع".
وأضاف الاستطلاع أن سكان الدول المجاورة لسلوفاكيا أبدوا نسبة أقل من معارضة تمويل وتوريد المعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقام بجمع البيانات في سلوفاكيا وكالة "إم إم فورس"، في الفترة من 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
مسؤول بولندي يحذر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضررا كبيرا بالزراعة في الكتلة
16:23 GMT

ومن المتوقع أن تمنع المجر، في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، الموافقة على زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات والبالغة 66 مليار يورو، والتي تشمل 50 مليار دولار للمساعدة المالية الكلية لأوكرانيا للفترة من 2024 إلى 2027.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيعودون إلى هذه القضية في أوائل عام 2024.
ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات، ما مجموعه 106 مليار دولار، منها 61 مليار مخصص لأوكرانيا. ويجب على مجلسي الكونغرس الموافقة على الطلب. الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، يطالبون بتغييرات في مناهج حماية الحدود مع المكسيك، وحذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Машины израильской армии движутся по дороге возле северного города Кирьят-Шмона недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقتل بالخطأ محتجزين لدى حماس.. فيديو وصور13:51 GMTمقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала