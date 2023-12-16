https://sputnikarabic.ae/20231216/استطلاع-60-من-السلوفاكيين-ضد-تقديم-الاتحاد-الأوروبي-مساعدة-عسكرية-لأوكرانيا-1084185935.html

استطلاع: 60% من السلوفاكيين ضد تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا

استطلاع: 60% من السلوفاكيين ضد تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية لأوكرانيا

أظهر استطلاع رأي قام به مركز الدراسات الاستقصائية في المفوضية الأوروبية "يوروباروميتر"، اليوم السبت، أن 60% من السلوفاك لا يوافقون على المساعدة العسكرية من... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T16:58+0000

2023-12-16T16:58+0000

2023-12-16T16:58+0000

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وأوضح استطلاع الرأي وفقا لبيانات المسح: "60% من السلوفاك ضد فكرة أن الاتحاد الأوروبي يموّل ويزوّد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، إذ أعرب 34% من السلوفاكيين عن موقف إيجابي تجاه المساعدة العسكرية، وهو أقل بنسبة 3% مما كان عليه في الربيع".وأضاف الاستطلاع أن سكان الدول المجاورة لسلوفاكيا أبدوا نسبة أقل من معارضة تمويل وتوريد المعدات العسكرية لأوكرانيا.وقام بجمع البيانات في سلوفاكيا وكالة "إم إم فورس"، في الفترة من 23 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني.وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيعودون إلى هذه القضية في أوائل عام 2024.ومنع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من الاحتياجات، ما مجموعه 106 مليار دولار، منها 61 مليار مخصص لأوكرانيا. ويجب على مجلسي الكونغرس الموافقة على الطلب. الجمهوريون، في مقابل تنازلات بشأن مشروع القانون، يطالبون بتغييرات في مناهج حماية الحدود مع المكسيك، وحذر البيت الأبيض من أن هناك عدة أسابيع متبقية، وبعد ذلك سيتم استنفاد إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

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