https://sputnikarabic.ae/20231216/مسؤول-بولندي-يحذر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قد-يلحق-ضررا-كبيرا-بالزراعة-في-الكتلة-1084185167.html

مسؤول بولندي يحذر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضررا كبيرا بالزراعة في الكتلة

مسؤول بولندي يحذر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضررا كبيرا بالزراعة في الكتلة

قال نائب وزير الزراعة البولندي، ميشال كولودزيجيكزاك، اليوم السبت، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد ‏الأوروبي قد يقوض الأمن الغذائي في الكتلة، ويخرج المزارعين... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T16:23+0000

2023-12-16T16:23+0000

2023-12-16T16:23+0000

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وارسو- سبوتنيك. يأتي هذا بعد أن قرر المجلس الأوروبي، يوم الخميس الماضي، فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.وأكد نائب الوزير في تصريحات لإذاعة "آر إم إف" البولندية أن "الزراعة الأوكرانية قادرة على زعزعة استقرار الأمن الغذائي في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا أردنا ذلك، فإنه يمكننا أن نفتح الأبواب على الفور ونقول: "نحن نغلق مشاريعنا الزراعية، لأن عملها لن يكون له معنى".وتابع المسؤول البولندي أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضر بمصالح المزارعين البولنديين، إذ ستهيمن عليهم شركات زراعية أوكرانية كبيرة"، مضيفا أن "الزراعة الأوكرانية بأكملها كانت تحتكرها نحو 95 ملكية تسيطر على كل شيء، من الأرض إلى السكك الحديدية".وتدهورت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل كبير خلال العام الحالي، بسبب تدفق الحبوب الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، وقامت بولندا، إلى جانب سلوفاكيا والمجر، من جانب واحد بتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، بعد انتهاء القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.ويحتج المزارعون البولنديون منذ أسابيع، من خلال إغلاقهم طرق دخول الشاحنات التي تحمل الأطعمة الأوكرانية.وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/ شباط 2022، بعد وقت قصير من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وفي 23 يونيو/ حزيران من العام نفسه، مُنحت أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح، وأوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بأن يفتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.

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