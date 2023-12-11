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https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-جنود-ومواقع-إسرائيلية-عدة-جنوب-البلاد-1083988861.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة جنوب البلاد
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة جنوب البلاد
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين". 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T15:41+0000
2023-12-11T15:41+0000
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وأعلن الحزب، في بيانات متتالية، "استهداف ثكنة برانيت، وموقع الراهب، وموقع حدب البستان، وموقع البغدادي، بالإضافة إلى تجمعات لجنود العدو وآلياته، بالقذائف المدفعية وصواريخ بركان"، مشيرًا إلى أنه حقق إصابات مباشرة فيهم.وقتل مواطن لبناني، في وقت سابق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله جنوبي البلاد.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بإن "مختار بلدة الطيبة، حسين منصور، استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلي لمنطقة بيدر الفقعاني الواقعة في بلدة الطيبة".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231210/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-عشرات-الأهداف-جنوبي-لبنان-ويعترض-جسمين-مشبوهين-فيديو-1083942111.html
https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-لبناني-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-تستهدف-موقعا-لقوات-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-1083931063.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, حركة حماس, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, حركة حماس, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة جنوب البلاد

15:41 GMT 11.12.2023
© Sputnik . Zahra Al Amirتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "تنفيذ 4 عمليات جديدة ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين".
وأعلن الحزب، في بيانات متتالية، "استهداف ثكنة برانيت، وموقع الراهب، وموقع حدب البستان، وموقع البغدادي، بالإضافة إلى تجمعات لجنود العدو وآلياته، بالقذائف المدفعية وصواريخ بركان"، مشيرًا إلى أنه حقق إصابات مباشرة فيهم.
وقتل مواطن لبناني، في وقت سابق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله جنوبي البلاد.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف جنوبي لبنان ويعترض جسمين مشبوهين... فيديو
أمس, 09:55 GMT
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بإن "مختار بلدة الطيبة، حسين منصور، استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلي لمنطقة بيدر الفقعاني الواقعة في بلدة الطيبة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان
9 ديسمبر, 22:13 GMT
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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