https://sputnikarabic.ae/20231216/الديوان-الأميري-الكويتي-يعلن-وفاة-الشيخ-نواف-الأحمد-الجابر-الصباح-أمير-دولة-الكويت-1084171348.html
الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T09:34+0000
2023-12-16T09:34+0000
2023-12-16T10:17+0000
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وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعالج في الفترة الماضية، وأعلن حينها الديوان الأميري الكويتي، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، مستقر.جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية.وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أمير-الكويت-يتعرض-لوعكة-صحية-وينقل-إلى-المستشفى-لتلقي-العلاج--1083577896.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
09:34 GMT 16.12.2023 (تم التحديث: 10:17 GMT 16.12.2023)
أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان له، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".
وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعالج في الفترة الماضية، وأعلن حينها الديوان الأميري الكويتي، أن الوضع الصحي لأمير البلاد
، مستقر.
جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها
وكالة الأنباء الكويتية.
وتعرض أمير الكويت منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة
، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.