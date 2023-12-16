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تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور
تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور
أكد المدير الجهوي للصحة في القيروان، معمر الحاجي، تسجيل 3 حالات وفاة وإصابة 3 آخرين إثر حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان، وسط تونس. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T19:31+0000
2023-12-16T19:31+0000
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وأشار الحاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إلى أن القتلى والمصابين هم من العاملين، الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم للسور.ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.يذكر أن سور القيروان يرجع تاريخه إلى عام 762، وأعيد بناؤه عام 1772، ولا يزال حتى الآن يحيط بمعظم المدينة العتيقة بطول يتجاوز 2.3 كيلومترا.
https://sputnikarabic.ae/20231216/قيس-سعيد-نواجه-مكائد-لكننا-سنواصل-الحرب-على-الفساد-1084186532.html
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حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور

19:31 GMT 16.12.2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaانهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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حصري
أكد المدير الجهوي للصحة في القيروان، معمر الحاجي، تسجيل 3 حالات وفاة وإصابة 3 آخرين إثر حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان، وسط تونس.
وأشار الحاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إلى أن القتلى والمصابين هم من العاملين، الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم للسور.
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ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.
ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان

وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.
يذكر أن سور القيروان يرجع تاريخه إلى عام 762، وأعيد بناؤه عام 1772، ولا يزال حتى الآن يحيط بمعظم المدينة العتيقة بطول يتجاوز 2.3 كيلومترا.
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