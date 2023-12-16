تونس.. وفيات وإصابات إثر انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان... صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaانهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أكد المدير الجهوي للصحة في القيروان، معمر الحاجي، تسجيل 3 حالات وفاة وإصابة 3 آخرين إثر حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان، وسط تونس.
وأشار الحاجي، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، إلى أن القتلى والمصابين هم من العاملين، الذين كانوا بصدد القيام بعملية ترميم للسور.
ولفت إلى أن سور القيروان يشهد عمليات صيانة منذ فترة، مؤكدا أن وحدات الحماية المدنية تواصل حاليا عمليات البحث عن مصابين آخرين محتملين تحت الأنقاض.
ويشهد محيط المدينة العتيقة في القيروان، حضورا مكثفا للوحدات الأمنية، التي تولت إجلاء المواطنين من المنطقة.
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
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© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
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© Sputnik . Mariam.Gadera
انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان
وأشارت تقارير إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات للتعرف على ملابسات الحادث.
يذكر أن سور القيروان يرجع تاريخه إلى عام 762، وأعيد بناؤه عام 1772، ولا يزال حتى الآن يحيط بمعظم المدينة العتيقة بطول يتجاوز 2.3 كيلومترا.