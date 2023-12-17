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آبي أحمد يفتتح خامس قاعدة جوية لـ"الدرونز".. ورئيس الأركان الإثيوبي يتحدث عن "قوة لا تقهر"
آبي أحمد يفتتح خامس قاعدة جوية لـ"الدرونز".. ورئيس الأركان الإثيوبي يتحدث عن "قوة لا تقهر"
تواصل إثيوبيا تطوير جيشها لبناء "إثيوبيا الكبرى"، حسبما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في ذكرى احتفال بلاده بتأسيس قواتها الجوية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:22+0000
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وخلال تلك الاحتفالات، افتتح أحمد قاعدة جديدة للطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية، ليصبح عدد قواعد الطائرات من هذا النوع في إثيوبيا 5 قواعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، أمس السبت، التي أشارت إلى أنه شهد أيضا تخرج عدد من الطيارين ومحترفي صيانة الطائرات.وتعهد آبي أحمد ببناء قدرات عسكرية لردع أي تحرك بحري أو جوي يستهدف سيادة إثيوبيا.ومن جانبه، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تعمل على بناء قوة جوية تليق بها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي شهدتها القوات الجوية جعلتها "قوة لا تقهر" بالنسبة لإثيوبيا.وتابع، في حديثه بمناسبة ذكرى تأسيس القوات الجوية للبلاد: "حققت إنجازات كبيرة في مجال القوى العاملة والتكنولوجيا، ضمن أهدافنا التي تسعى لبناء جيش محترف يمتلك سلاح جو سيكون من بين الأفضل في أفريقيا، بحلول عام 2030".ووجّه آبي أحمد رسالة إلى 10 دول، قال إنها ساهمت في بناء القوات الجوية الإثيوبية منذ تأسيسها قبل 88 عاما، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الدول كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والسعودية والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html
https://sputnikarabic.ae/20231216/أبي-أحمد-استمرار-الإصلاحات-في-الجيش-يساهم-في-بناء-إثيوبيا-الكبرى-1084194095.html
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آبي أحمد يفتتح خامس قاعدة جوية لـ"الدرونز".. ورئيس الأركان الإثيوبي يتحدث عن "قوة لا تقهر"

11:22 GMT 17.12.2023
© AFP 2023 / JOSE CENDONمروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023 / JOSE CENDON
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تواصل إثيوبيا تطوير جيشها لبناء "إثيوبيا الكبرى"، حسبما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في ذكرى احتفال بلاده بتأسيس قواتها الجوية.
وخلال تلك الاحتفالات، افتتح أحمد قاعدة جديدة للطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية، ليصبح عدد قواعد الطائرات من هذا النوع في إثيوبيا 5 قواعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، أمس السبت، التي أشارت إلى أنه شهد أيضا تخرج عدد من الطيارين ومحترفي صيانة الطائرات.
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد
29 أغسطس 2022, 10:46 GMT
وتعهد آبي أحمد ببناء قدرات عسكرية لردع أي تحرك بحري أو جوي يستهدف سيادة إثيوبيا.
ومن جانبه، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة الأركان الإثيوبي، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تعمل على بناء قوة جوية تليق بها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي شهدتها القوات الجوية جعلتها "قوة لا تقهر" بالنسبة لإثيوبيا.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
آبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"
أمس, 21:48 GMT
وتابع، في حديثه بمناسبة ذكرى تأسيس القوات الجوية للبلاد: "حققت إنجازات كبيرة في مجال القوى العاملة والتكنولوجيا، ضمن أهدافنا التي تسعى لبناء جيش محترف يمتلك سلاح جو سيكون من بين الأفضل في أفريقيا، بحلول عام 2030".
ووجّه آبي أحمد رسالة إلى 10 دول، قال إنها ساهمت في بناء القوات الجوية الإثيوبية منذ تأسيسها قبل 88 عاما، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الدول كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والسعودية والإمارات.
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