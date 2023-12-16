https://sputnikarabic.ae/20231216/أبي-أحمد-استمرار-الإصلاحات-في-الجيش-يساهم-في-بناء-إثيوبيا-الكبرى-1084194095.html
أبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"
أبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة إلى 10 دول، قال إنها ساهمت في بناء القوات الجوية الإثيوبية منذ تأسيسها قبل 88 عاما. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T21:48+0000
2023-12-16T21:48+0000
2023-12-16T21:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/35/1043233551_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_87aa4f8fc238fd440d0d93e105190bef.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في ذكرى تأسيس سلاح الجو الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن أبي أحمد عبر عن امتنانه لتلك الدول وأبرزها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وتركيا، إضافة إلى السعودية والإمارات.وقال أبي أحمد إن الإصلاحات التي يشهدها الجيش الإثيوبي ستساهم في بناء ما وصفه بـ"إثيوبيا الكبرى" قاريا وعالميا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحقيق السلاح وردع أي قوة تستهدف سيادة البلاد.وتابع: "من الضروري أن نقوم ببناء قدرات عسكرية تمكننا من ردع أي تحرك بحري أو جوي يستهدف وحدة بلادنا وسيادتها"، مضيفا: "قوتنا أمام الأعداء داخليا وخارجيا ستساعدنا في الدفاع عن أنفسنا ضد من يحاول منعنا من المضي قدما".
https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104323/35/1043233551_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7df247f2201aae500167145b97e010d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"
وجه رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة إلى 10 دول، قال إنها ساهمت في بناء القوات الجوية الإثيوبية منذ تأسيسها قبل 88 عاما.