https://sputnikarabic.ae/20231216/أبي-أحمد-استمرار-الإصلاحات-في-الجيش-يساهم-في-بناء-إثيوبيا-الكبرى-1084194095.html

أبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"

أبي أحمد: استمرار الإصلاحات في الجيش يساهم في بناء "إثيوبيا الكبرى"

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة إلى 10 دول، قال إنها ساهمت في بناء القوات الجوية الإثيوبية منذ تأسيسها قبل 88 عاما. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T21:48+0000

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جاء ذلك خلال مشاركته في ذكرى تأسيس سلاح الجو الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "فانا"، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن أبي أحمد عبر عن امتنانه لتلك الدول وأبرزها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وتركيا، إضافة إلى السعودية والإمارات.وقال أبي أحمد إن الإصلاحات التي يشهدها الجيش الإثيوبي ستساهم في بناء ما وصفه بـ"إثيوبيا الكبرى" قاريا وعالميا، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحقيق السلاح وردع أي قوة تستهدف سيادة البلاد.وتابع: "من الضروري أن نقوم ببناء قدرات عسكرية تمكننا من ردع أي تحرك بحري أو جوي يستهدف وحدة بلادنا وسيادتها"، مضيفا: "قوتنا أمام الأعداء داخليا وخارجيا ستساعدنا في الدفاع عن أنفسنا ضد من يحاول منعنا من المضي قدما".

https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html

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