https://sputnikarabic.ae/20231217/أنصار-الله-هناك-تواصل-مع-الدول-الفاعلة-والمؤثرة-لإيقاف-عملياتنا-في-البحر-الأحمر-1084219966.html

"أنصار الله": هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة لإيقاف عملياتنا في البحر الأحمر

"أنصار الله": هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة لإيقاف عملياتنا في البحر الأحمر

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، أن "الموقف اليمني تجاه فلسطين نابع من مبدأ ديني وقومي وأخلاقي". 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T18:03+0000

2023-12-17T18:03+0000

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وقال عبدالسلام، في تصريحات مع قناة "المسيرة"، إن "اليمن يعتبر إسرائيل خطر ومهدد حقيقي لوحدة الأمة الإسلامية"، مضيفا أن "العمليات اليمنية لها تأثير اقتصادي كبير على العدو الإسرائيلي وهي حجة على دول العالم الإسلامي".وأكد "هناك تواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة"، مشيرا إلى أن "الهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها".وتابع عبد السلام: "إذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة وإدخال الغذاء والدواء"، مؤكدا أن البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي .وأشاد بموقف الشركة الصينية وقف إرسال سفنها إلى موانئ الكيان المحتل، مؤكدا أن "عملياتنا تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالموانئ المحتلة فقط".وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، من أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي