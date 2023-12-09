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"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل
"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيان، اليوم السبت، أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، ما لم يدخل إلى قطاع... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T16:30+0000
2023-12-09T16:30+0000
أنصار الله
العالم العربي
اسرائيل
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وأوضحت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفا مشروعا"، محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ، وإن أي سفينة متجهة لإسرائيل ستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".وأكد سريع: "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".وأعلنت اسرائيل من جانبها، في وقت سابق، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة سوف تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى وجود خلافات مع واشنطن حول مدة الحرب. وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بفشل-عملية-تحرير-لمحتجز-في-قطاع-غزة-نتنياهو-يحذر-حزب-الله--1083922730.html
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أنصار الله, العالم العربي, اسرائيل
أنصار الله, العالم العربي, اسرائيل

"أنصار الله" تؤكد مجددا منعها مرور أي سفينة إلى إسرائيل

16:30 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في بيان، اليوم السبت، أنها ستمنع مرور أي سفينة من أي جنسية متجهة إلى إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي، ما لم يدخل إلى قطاع غزة ما يحتاج إليه من الغذاء والدواء.
وأوضحت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفا مشروعا"، محذرة جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ، وإن أي سفينة متجهة لإسرائيل ستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".
وأضاف سريع: "حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية".
وأكد سريع: "سوفَ تقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة و نتنياهو يحذر حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
راديو
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله
15:23 GMT
وأعلنت اسرائيل من جانبها، في وقت سابق، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة سوف تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى وجود خلافات مع واشنطن حول مدة الحرب.

وحسبما أفاد موقع "I24"، أمس الجمعة، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى 3 إلى 4 أسابيع إضافية لاستكمال العملية البرية في مدينة خان يونس في قطاع غزة وإطار زمني مماثل لاستكمال المرحلة الأولى من الحرب.
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