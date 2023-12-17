https://sputnikarabic.ae/20231217/البطريرك-الراعي-يؤكد-أن-لبنان-تجنب-أزمة-سياسية-وأمنية-في-الأمس-1084209944.html

البطريرك الراعي يؤكد أن لبنان تجنب أزمة سياسية وأمنية في الأمس

البطريرك الراعي يؤكد أن لبنان تجنب أزمة سياسية وأمنية في الأمس

قال البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، إنه "يشكر الله على أنه جنّب لبنان، أمس السبت، ‏خطر أزمة سياسية وأمنية، بالقرار الذي اتّخذه مجلس النواب اللبناني،... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأكد في قداس اليوم الأحد، الذي أُقيم في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، أنه "هكذا ظهرت الإرادة الحسنة التي ترفعت عن المصالح الشخصية والفئوية، وتطلعت حصرًا إلى "المصلحة الوطنية العليا".وأوضح أن "هذه المصلحة الوطنية تتمثل في تجنّب الفراغ المميت في قيادة الجيش، والصمود الفطن بوجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المسلحة والمستمرة على قرى الجنوب اللبناني، وتثبيت وحدة الجيش وثقته بنفسه وبقيادته، وتجنّب أي زعزعة في صفوفه بداعي التغيير، وفقا للقاعدة الذهبيّة: الشريعة للإنسان، لا الإنسان للشريعة"، وفقا لتلفزيون "الجديد" اللبناني.وتابع البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، في كلمته: "وقد عبّرت عن مشاعر الشعب اللبناني الكلمة التي افتتح بها رئيس مجلس النواب عملية التصويت على القانون الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء، إذ قال: كلّ اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني، ولا أحد يزايد على الثاني".وقرر مجلس النواب اللبناني، أمس السبت، التمديد لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، بعد أن أقر برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام واحد، وفقا لقناة "إم تي في" اللبنانية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود، تزامنًا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231216/وزير-الصناعة-اللبناني-التمديد-لقائد-الجيش-موضوع-وطني-ومطار-بيروت-عاد-للعمل-1084174453.html

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