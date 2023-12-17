https://sputnikarabic.ae/20231217/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق--عاجل-1084221736.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكنت... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T19:30+0000
2023-12-17T19:30+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".وأعلنت الدفاع السورية في بيان "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".ويوم الأحد الماضي، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، بسماع أصوات انفجارات في سماء العاصمة السورية، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقتها إسرائيل، حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بتصدي الدفاعات الجوية السورية، لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأضاف مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لموجتين متتاليتين من الصواريخ الإسرائيلية في محيط العاصمة، وبعد نحو ربع ساعة من العدوان الأول، عاودت الدفاعات الجوية السورية التصدي لموجة ثانية من الصواريخ الإسرائيلية التي حاولت الوصول إلى بعض الأهداف في محيط دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20231217/قصف-مدفعي-إسرائيلي-عنيف-يستهدف-أطراف-بلدتي-اللبونة-والناقورة-جنوبي-لبنان-1084212876.html
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أخبار سوريا اليوم, اسرائيل, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اسرائيل, عدوان إسرائيلي, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
19:30 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 19:57 GMT 17.12.2023)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".
وأعلنت الدفاع السورية في بيان "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".
وأوضح التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان وتسقط بعضها".
ويوم الأحد الماضي، أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، بسماع أصوات انفجارات في سماء العاصمة السورية،
ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ أطلقتها إسرائيل، حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بتصدي الدفاعات الجوية السورية، لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في التصدي لموجتين متتاليتين من الصواريخ الإسرائيلية في محيط العاصمة، وبعد نحو ربع ساعة من العدوان الأول، عاودت الدفاعات الجوية السورية التصدي لموجة ثانية من الصواريخ الإسرائيلية التي حاولت الوصول إلى بعض الأهداف في محيط دمشق.