https://sputnikarabic.ae/20231217/فلسطين-تتهم-إسرائيل-بدفن-مواطنين-أحياء-في-ساحة-مستشفى-كمال-عدوان-وتطالب-بتحقيق-دولي-1084199423.html

فلسطين تتهم إسرائيل بدفن مواطنين "أحياء" في ساحة مستشفى كمال عدوان وتطالب بتحقيق دولي

فلسطين تتهم إسرائيل بدفن مواطنين "أحياء" في ساحة مستشفى كمال عدوان وتطالب بتحقيق دولي

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى إجراء تحقيق دولي في معلومات حول قيام الجيش ‏الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء، في ساحة مستشفى كمال عدوان، في شمال غزة.‏ 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T07:20+0000

2023-12-17T07:20+0000

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وقالت الكيلة، مساء أمس السبت، إن "المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال".ودعت الكيلة العالم إلى "التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة".كما لفتت إلى أن "جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات في المستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية".وأمس السبت، اعتقل الجيش الإسرائيلي 90 فلسطينيًا من مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة.وذكر الجيش الإسرائيلي أن عمليات عسكرية تجري في محيط مجمع مستشفى كمال عدوان في مدينة جباليا، بزعم أنه كان مجمعًا أو معسكرًا لعناصر حركة "حماس" الفلسطينية.ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231212/الصحة-الفلسطينية-الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مستشفى-كمال-عدوان-شمالي-قطاع-غزة-1084006471.html

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي