https://sputnikarabic.ae/20231217/لابيد-نتنياهو-لا-يمكنه-الاستمرار-في-منصبه-ويمكن-إجراء-انتخابات-خلال-حرب-غزة-1084208176.html

لابيد: نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه ويمكن إجراء انتخابات خلال حرب غزة

لابيد: نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه ويمكن إجراء انتخابات خلال حرب غزة

تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، عن الدعوات للترويج لمخطط إسرائيلي، ‏بشأن صفقة إطلاق سراح المزيد من المختطفين من جانب حركة "حماس"... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T11:31+0000

2023-12-17T11:31+0000

2023-12-17T11:31+0000

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وقال في مقابلة مع "واي نت لايف" الإسرائيلي، إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك، حتى لو لم يتم قبوله".وأضاف أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الثمن المؤلم في صفقة الرهائن، لكن إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال، لأن حركة حماس الفلسطينية ستعود في أول فرصة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، مساء أمس السبت، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيجتمع في وقت لاحق اليوم، لمناقشة صفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين مع "حماس".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، التقى برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إحدى الدول الأوروبية، لاستئناف المفاوضات مع حركة حماس لإبرام صفقة تبادل جديدة.بينما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس الماضي، إنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منح حرية العمل الكاملة لرئيس الموساد ديفيد بارنياع، بهدف تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وأضافت الصحيفة أن القاهرة تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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