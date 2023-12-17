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https://sputnikarabic.ae/20231217/ما-هو-محور-فيلادلفيا-الفاصل-بين-غزة-ومصر-ولماذا-تقصفه-إسرائيل-1084217534.html
ما هو محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر ولماذا تقصفه إسرائيل؟
ما هو محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر ولماذا تقصفه إسرائيل؟
نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف استهدفت محور فيلادلفيا المعروف بـ"صلاح الدين"، وهو محور يفصل بين مصر وقطاع غزة ويصل طوله إلى نحو 14 كيلومترا. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T16:59+0000
2023-12-17T16:59+0000
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وأبلغت مصر الجانب الإسرائيلي تحفظاتها على تنفيذ إسرائيل عدة ضربات بالقرب من المحور، مؤكدة أنه يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.ولا يتجاوز عرض المحور مئات الأمتار، بينما يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر (كرم أبو سالم)، حسب وسائل إعلام مصرية.وتزعم إسرائيل أن عمليات القصف تهدف إلى تدمير أنفاق بين مصر وغزة، رغم تأكيد القاهرة عدم وجودها.وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاق تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناة "القاهرة 24" المصرية.ويصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جنديا في المنطقة لتأمينها وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-إسرائيل-تخطط-لبناء-جدار-تحت-الأرض-مضاد-للأنفاق-بين-قطاع-غزة-ومصر-1084216154.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الضفة-الغربية-تشهد-اقتحامات-إسرائيلية-موسعة-واشتباكات-فيديو-وصور-1084195159.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

ما هو محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر ولماذا تقصفه إسرائيل؟

16:59 GMT 17.12.2023
© AFP 2023حدود غزة ومصر
حدود غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023
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نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف استهدفت محور فيلادلفيا المعروف بـ"صلاح الدين"، وهو محور يفصل بين مصر وقطاع غزة ويصل طوله إلى نحو 14 كيلومترا.
وأبلغت مصر الجانب الإسرائيلي تحفظاتها على تنفيذ إسرائيل عدة ضربات بالقرب من المحور، مؤكدة أنه يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
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ولا يتجاوز عرض المحور مئات الأمتار، بينما يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر (كرم أبو سالم)، حسب وسائل إعلام مصرية.
وتزعم إسرائيل أن عمليات القصف تهدف إلى تدمير أنفاق بين مصر وغزة، رغم تأكيد القاهرة عدم وجودها.
وكانت إسرائيل تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث تم نقل السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقا لاتفاق تم توقيعه عام 2005، حسبما ذكرت قناة "القاهرة 24" المصرية.
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
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ويصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وتنشر مصر 750 جنديا في المنطقة لتأمينها وفقا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.
وبعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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