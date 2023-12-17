تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور

وشهد منتصف ليل السبت/ الأحد اقتحامات إسرائيلية للعديد من أنحاء الضفة الغربية واشتباكات مع الفلسطينيين اعتادت الضفة وقوعها على مدار الأيام الأخيرة.
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية مأساوية وانهيار في المنظومة الصحية.
07:32 GMT 17.12.2023
07:20 GMT 17.12.2023
التلفزيون الفلسطيني: 19 قتيلا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة
06:49 GMT 17.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع الإسعاف من دخول مخيم نور شمس لنقل مصابين رغم التنسيق عبر الصليب الأحمر
06:25 GMT 17.12.2023
قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متعددة في قطاع غزة
06:08 GMT 17.12.2023
06:07 GMT 17.12.2023
05:00 GMT 17.12.2023
04:30 GMT 17.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تمنع طواقمنا من الوصول إلى مصاب حالته خطيرة في مخيم نور شمس
04:12 GMT 17.12.2023
إعلام إسرائيلي: الجيش يعترف بمقتل جنديين من وحدة البحرية الخاصة خلال المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
04:09 GMT 17.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: للمرة الثانية خلال ساعات طائرة مسيرة تقصف هدفا في مخيم نور شمس بطولكرم
03:05 GMT 17.12.2023
اشتباكات عنيفة في منطقة الزنة ببني سهيلا شرق خانيونس ودوي انفجارات وقصف بالقذائف المدفعية الإسرائيلية
03:03 GMT 17.12.2023
سقوط قتيلين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمخيم
02:35 GMT 17.12.2023
02:30 GMT 17.12.2023
غارتان للطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في منطقة معن جنوب شرق خانيونس
00:40 GMT 17.12.2023
شباب فلسطيني يستهدفون القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع عند مدخل مخيم طولكرم
00:09 GMT 17.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم العروب شمال الخليل وقرية تل جنوب نابلس
00:08 GMT 17.12.2023
00:07 GMT 17.12.2023
الصحة العالمية تؤكد ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشمال غزة بشكل عاجل لخدمة المحاصرين
00:06 GMT 17.12.2023
منظمة الصحة العالمية: 4 مستشفيات من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة
23:44 GMT 16.12.2023
كتائب "شهداء الأقصى" - كتيبة طولكرم، تدعو كافة تشكيلاتها بالضفة الغربية إلى إشعال كافة نقاط التماس والتحرك على أعلى مستوى في كل مكان، كما دعت الشعب الفلسطيني للالتفاف خلف جنودها