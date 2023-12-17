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https://sputnikarabic.ae/20231217/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الضفة-الغربية-تشهد-اقتحامات-إسرائيلية-موسعة-واشتباكات-فيديو-وصور-1084195159.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T06:22+0000
2023-12-17T06:21+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, новый онлайн для белой редактуры
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحامات واشتباكات في الضفة الغربية.. فيديو وصور

06:22 GMT 17.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيمات ومدن الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عملياتها البرية والقصف الجوي على قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا إنسانية مأساوية وانهيار في المنظومة الصحية.
وشهد منتصف ليل السبت/ الأحد اقتحامات إسرائيلية للعديد من أنحاء الضفة الغربية واشتباكات مع الفلسطينيين اعتادت الضفة وقوعها على مدار الأيام الأخيرة.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
07:32 GMT 17.12.2023
مستشفى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
فلسطين تتهم إسرائيل بدفن مواطنين "أحياء" في ساحة مستشفى كمال عدوان وتطالب بتحقيق دولي
07:20 GMT
07:20 GMT 17.12.2023
التلفزيون الفلسطيني: 19 قتيلا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة
06:49 GMT 17.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع الإسعاف من دخول مخيم نور شمس لنقل مصابين رغم التنسيق عبر الصليب الأحمر
06:25 GMT 17.12.2023
قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متعددة في قطاع غزة
06:08 GMT 17.12.2023
06:07 GMT 17.12.2023
سرايا القدس تكشف عن أسلحة ومسيّرات جديدة خلال عرض عسكري في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
"سرايا القدس" تعلن قصف موقع "صوفا" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس
05:44 GMT
05:00 GMT 17.12.2023
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
من أين تدبر "حماس" الطعام والذخيرة إذا استمرت المعركة مع إسرائيل لعدة أشهر؟
04:55 GMT
04:30 GMT 17.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تمنع طواقمنا من الوصول إلى مصاب حالته خطيرة في مخيم نور شمس
04:12 GMT 17.12.2023
إعلام إسرائيلي: الجيش يعترف بمقتل جنديين من وحدة البحرية الخاصة خلال المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
04:09 GMT 17.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: للمرة الثانية خلال ساعات طائرة مسيرة تقصف هدفا في مخيم نور شمس بطولكرم
03:05 GMT 17.12.2023
اشتباكات عنيفة في منطقة الزنة ببني سهيلا شرق خانيونس ودوي انفجارات وقصف بالقذائف المدفعية الإسرائيلية
03:03 GMT 17.12.2023
سقوط قتيلين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي الواسع للمخيم
02:35 GMT 17.12.2023
02:30 GMT 17.12.2023
غارتان للطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في منطقة معن جنوب شرق خانيونس
00:40 GMT 17.12.2023
شباب فلسطيني يستهدفون القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع عند مدخل مخيم طولكرم
00:09 GMT 17.12.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم العروب شمال الخليل وقرية تل جنوب نابلس
00:08 GMT 17.12.2023
00:07 GMT 17.12.2023
الصحة العالمية تؤكد ضرورة تأهيل مستشفى الشفاء بشمال غزة بشكل عاجل لخدمة المحاصرين
00:06 GMT 17.12.2023
منظمة الصحة العالمية: 4 مستشفيات من أصل 24 تعمل بشكل جزئي أو محدود في شمال غزة
23:44 GMT 16.12.2023
كتائب "شهداء الأقصى" - كتيبة طولكرم، تدعو كافة تشكيلاتها بالضفة الغربية إلى إشعال كافة نقاط التماس والتحرك على أعلى مستوى في كل مكان، كما دعت الشعب الفلسطيني للالتفاف خلف جنودها
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