https://sputnikarabic.ae/20231217/منظمة-الصحة-العالمية-مستشفى-الشفاء-في-غزة-أصبح-حمام-دم-1084203559.html

منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح "حمام دم"‏

منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح "حمام دم"‏

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، الذي ‏دمره القصف الإسرائيلي، أصبح "حمام دم"، و"بحاجة إلى الإنعاش".‏ 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T09:37+0000

2023-12-17T09:37+0000

2023-12-17T09:37+0000

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وأضافت في بيان لها، أن "عشرات الآلاف من النازحين يستخدمون مبنى المستشفى وأراضيه للمأوى"، وأن هناك "نقصا حادا" في مياه الشرب والغذاء.كما لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن المستشفى يعمل عند الحد الأدنى مع عدد قليل جدا من الموظفين، وأنه يتم نقل المرضى في حالة حرجة إلى المستشفى العربي الأهلي لإجراء العمليات الجراحية.وأشارت إلى أن غسيل الكلى اليومي متاح فقط يمكن لـ30 مريضا.وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أنها ستعزز مركز الشفاء "في الأسابيع المقبلة" حتى يتمكن من استئناف الخدمات الأساسية.كما أعربت عن قلقها بشأن مستشفى كمال عدوان، إذ قالت وزارة الصحة في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على غرف المرضى في المنشأة المحاصرة.وتعرضت جميع البنية التحتية الصحية في قطاع غزة لأضرار بالغة، جراء عمليات القصف والعمليات البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي الوقت الحالي، يعد المستشفى الأهلي العربي هو المستشفى الوحيد الذي "يعمل بشكل جزئي" في كامل شمال قطاع غزة، بينما تعمل 3 مستشفيات هي "الشفاء"، و"العودة"، ومجمع الصحابة الطبي، بالحد الأدنى.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن حوّله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لمدة أيام.وبررت السلطات الإسرائيلية تلك الخطوة بأن مستشفى الشفاء كان يعد مركز قيادة رئيسي لعمليات "حماس" في قطاع غزة، وهو ما تنفيه حركة حماس.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231217/فلسطين-تتهم-إسرائيل-بدفن-مواطنين-أحياء-في-ساحة-مستشفى-كمال-عدوان-وتطالب-بتحقيق-دولي-1084199423.html

https://sputnikarabic.ae/20231217/منظمة-الصحة-العالمية-4-مستشفيات-فقط-تعمل-بشكل-جزئي-أو-محدود-في-شمال-غزة-1084195405.html

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