https://sputnikarabic.ae/20231217/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يجب-أن-يتحقق-بأسرع-وقت-1084203845.html

وزيرة الخارجية الفرنسية: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتحقق بأسرع وقت

وزيرة الخارجية الفرنسية: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتحقق بأسرع وقت

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أن وقف إطلاق نار في غزة يجب أن يتم بشكل فوري وبأسرع وقت. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T09:37+0000

2023-12-17T09:37+0000

2023-12-17T09:37+0000

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، على هامش زيارتها لإسرائيل، اليوم الأحد.وقالت كولونا إن "ما نعتقده وما نقوله هو أن وقف إطلاق نار بشكل فوري يجب أن يتم بأسرع وقت، لكي نتمكن من الإفراج عن الرهائن، والسماح بدخول وتوزيع المساعدات".وأضافت أنه "يجب أن نتمكن بعد ذلك إمن الانتقال إلى وقف إطلاق نار إنساني، وبدء حوار سياسي فورا. يجب علينا التفكير فيما بعد الحرب. والحلول السياسية لهذا النزاع".كما جددت الوزيرة الفرنسية التأكيد على التزام باريس بأمن إسرائيل في مواجهة الإرهاب، وأهمية القيام بكل شيء لتجنب التصعيد مع لبنان.من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن تل أبيب لن تقبل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنه سيخدم "حماس".وأضاف أنه لا بد من إجبار "حزب الله" على الانسحاب من جنوب لبنان.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231106/فرنسا-تدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082883588.html

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