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https://sputnikarabic.ae/20231217/وضع-صاروخ-يارس-العابر-للقارات-داخل-منصة-الإطلاق-في-قاعدة-كوزيلسك-الروسية-فيديو-1084210061.html
وضع صاروخ "يارس" العابر للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
وضع صاروخ "يارس" العابر للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابعة لقوات الصواريخ... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T12:46+0000
2023-12-17T12:49+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في تشكيل "كوزيل"، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق”.يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، عن تحميل صاروخ باليستي "أفانغارد" على منصة إطلاق، ولهذا الغرض يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية هيدروليكية، ويستغرق تحميل كل صاروخ في الصومعة عدة ساعات.وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام "أفانغارد" الصاروخي".تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/رتل-ضخم-يحمل-صواريخ-أفانغارد-عابرة-للقارات-يتوجه-إلى-قاعدة-روسية-فيديو-1084171502.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا

وضع صاروخ "يارس" العابر للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

12:46 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 17.12.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation: Homeمرحلة إنزال صاروخ ياريس في صومعة الاطلاق
مرحلة إنزال صاروخ ياريس في صومعة الاطلاق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation: Home
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية في منطقة كالوغا.
وقالت الوزارة في بيان: "في تشكيل "كوزيل"، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق”.
يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، عن تحميل صاروخ باليستي "أفانغارد" على منصة إطلاق، ولهذا الغرض يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية هيدروليكية، ويستغرق تحميل كل صاروخ في الصومعة عدة ساعات.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، عن إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي آر في إس آن" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد".

وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام "أفانغارد" الصاروخي".
وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أيضًا إن "خططه الفورية تشمل وضع فوج صاروخي في "أوجور" في الخدمة القتالية بنظام صواريخ "سارمات" الجديد".
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية... فيديو
أمس, 10:00 GMT

وتعد منظومة "أفانغارد" الصاروخية واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي تفوق سرعته سرعة الصوت، ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.

تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).
صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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