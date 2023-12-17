https://sputnikarabic.ae/20231217/وضع-صاروخ-يارس-العابر-للقارات-داخل-منصة-الإطلاق-في-قاعدة-كوزيلسك-الروسية-فيديو-1084210061.html

وضع صاروخ "يارس" العابر للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

وضع صاروخ "يارس" العابر للقارات داخل منصة الإطلاق في قاعدة كوزيلسك الروسية... فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "يارس" في منصة الإطلاق ضمن تشكيل " كوزيل" التابعة لقوات الصواريخ... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T12:46+0000

2023-12-17T12:46+0000

2023-12-17T12:49+0000

روسيا

العالم

سلاح روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "في تشكيل "كوزيل"، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس في منصة الإطلاق”.يُشار إلى أن التشكيل الصاروخي "كوزيل" هو الأول في القوات الصاروخية الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، عن تحميل صاروخ باليستي "أفانغارد" على منصة إطلاق، ولهذا الغرض يتم استخدام وحدة نقل وتحميل خاصة بآلية هيدروليكية، ويستغرق تحميل كل صاروخ في الصومعة عدة ساعات.وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "تم الانتهاء من إعادة تجهيز الفوج بنظام "أفانغارد" الصاروخي".تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231216/رتل-ضخم-يحمل-صواريخ-أفانغارد-عابرة-للقارات-يتوجه-إلى-قاعدة-روسية-فيديو-1084171502.html

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