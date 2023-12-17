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https://sputnikarabic.ae/20231217/وقفة-تضامنية-مع-غزة-للجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-أمام-مبنى-الإسكوا-في-بيروت-صور-1084223003.html
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا" في بيروت... صور
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا" في بيروت... صور
نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" وسط بيروت. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T20:45+0000
2023-12-17T20:45+0000
لبنان
منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وتأتي هذه الوقفة التضامنية دعما لصمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة، وتأكيدا على وحدة الدم والمصير الفلسطيني، وبمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".وأوضح أن "حكومة الاحتلال الفاشل التي بدأت بالهجوم منذ 8 أوكتوبر/ تشرين الأول، لم يكن في ذهنها إلا فقط الانتقام من الشعب الفلسطيني وهي لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنت عنها سواء تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية المقاومة أو استعادة الأسرى، لم تحقق أي هدف من أهدافها سوى أنها استطاعت أن تقتل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء وتدمر المستشفيات والمدارس والمساجد تنتقم فقط، ونتنياهو يحاول إطالة هذه المعركة لإطالة عمره السياسي لأنه بعد نهاية هذه المعركة سنسمع الفضائح التي ارتكبها جيش العدو وبعدها سيكون مصيره إما السجن وإما إلى مزبلة التاريخ".بدوره، قال أحمد مراد، مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه في ظل احتدام المعركة اليوم وحملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والممتدة والمتواصلة لتشمل قرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة والقدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي ظل هذا الصمت الدولي وفي الذكرى الـ 56 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نطلقها صرخة من قلب مدينة بيروت مدينة العروبة والمقاومة التي أذلت الاحتلال، ومن أمام هذا الصرح الأممي نطلق صرخة مدوية ليسمعها العالم بأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة وفي العالم دون استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية المشروعة".وأضاف مراد أن "الشعب الفلسطيني يسطر بطولات وملاحم بطولية في ظل عجز آلة القتل الصهيونية عن تحقيق أي إنجازات عسكرية في ميادين القتال أمام قوى المقاومة، وأن العدو يقوم بارتكاب جرائم بوحشية في محاولة لكسر إرادة المقاومين".كما أشار إلى أن "كل الجرائم الوحشية لن تتمكن من كسر هذه الإرادة، وبالتالي نحن أكثر تصميما على مواصلة الكفاح، وعلى العدو أن يرحل عن هذه الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية على كامل تراب الوطن الفلسطيني، وفي هذا الوقت العصيب الذي تتعرض فيه القضية لأخطر محاولة لتصفيتها من خلال عمليات التهجير التي يحاول أن ينفذها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة أو الضفة الغربية، لتكريس وترسيخ مفهوم يهودية الدولة وطرد كل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم، لكن هذا المخطط سيسقط كما أسقط شعبنا العديد من المؤامرات على امتداد مسيرة نضال طويلة".
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لبنان, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا" في بيروت... صور

20:45 GMT 17.12.2023
© Sputnikوقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا"
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى الإسكوا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik
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نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" وسط بيروت.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية دعما لصمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة، وتأكيدا على وحدة الدم والمصير الفلسطيني، وبمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وقال عبد الله الدنان، نائب مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان لوكالة "سبوتنيك": "هذه الوقفة التضامنية طبيعية مع أهلنا في غزة تأتي في سياق جزء كبير من الوقفات والتظاهرات والمسيرات والدعم المعنوي لأهلنا ومقاومينا في قطاع غزة، الذين يواجهون هذا الجيش النازي، جيش الاحتلال الذي لن يحقق أهدافه لا على أرض غزة ولا على أرض فلسطين".
وأوضح أن "حكومة الاحتلال الفاشل التي بدأت بالهجوم منذ 8 أوكتوبر/ تشرين الأول، لم يكن في ذهنها إلا فقط الانتقام من الشعب الفلسطيني وهي لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنت عنها سواء تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية المقاومة أو استعادة الأسرى، لم تحقق أي هدف من أهدافها سوى أنها استطاعت أن تقتل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء وتدمر المستشفيات والمدارس والمساجد تنتقم فقط، ونتنياهو يحاول إطالة هذه المعركة لإطالة عمره السياسي لأنه بعد نهاية هذه المعركة سنسمع الفضائح التي ارتكبها جيش العدو وبعدها سيكون مصيره إما السجن وإما إلى مزبلة التاريخ".
© Sputnikوقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى الاسكوا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
© Sputnik
بدوره، قال أحمد مراد، مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه في ظل احتدام المعركة اليوم وحملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والممتدة والمتواصلة لتشمل قرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة والقدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي ظل هذا الصمت الدولي وفي الذكرى الـ 56 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نطلقها صرخة من قلب مدينة بيروت مدينة العروبة والمقاومة التي أذلت الاحتلال، ومن أمام هذا الصرح الأممي نطلق صرخة مدوية ليسمعها العالم بأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة وفي العالم دون استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية المشروعة".
© Sputnikوقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى الاسكوا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
© Sputnik

وأكد أن "كل ما يرتكبه العدو الإسرائيلي بدعم وشراكة مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي الاستعماري لا يمكن أن يكسروا إرادة شعبنا وهذا الشعب المقاوم مصمم على مواصلة مسيرته الكفاحية حتى تحقيق كامل أهدافه بالتحرير والعودة والعيش كباقي شعوب الأوض بعزة وكرامة وحرية".

وأضاف مراد أن "الشعب الفلسطيني يسطر بطولات وملاحم بطولية في ظل عجز آلة القتل الصهيونية عن تحقيق أي إنجازات عسكرية في ميادين القتال أمام قوى المقاومة، وأن العدو يقوم بارتكاب جرائم بوحشية في محاولة لكسر إرادة المقاومين".
© Sputnikوقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى الاسكوا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الاسكوا".
© Sputnik
كما أشار إلى أن "كل الجرائم الوحشية لن تتمكن من كسر هذه الإرادة، وبالتالي نحن أكثر تصميما على مواصلة الكفاح، وعلى العدو أن يرحل عن هذه الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية على كامل تراب الوطن الفلسطيني، وفي هذا الوقت العصيب الذي تتعرض فيه القضية لأخطر محاولة لتصفيتها من خلال عمليات التهجير التي يحاول أن ينفذها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة أو الضفة الغربية، لتكريس وترسيخ مفهوم يهودية الدولة وطرد كل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم، لكن هذا المخطط سيسقط كما أسقط شعبنا العديد من المؤامرات على امتداد مسيرة نضال طويلة".
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