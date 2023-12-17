https://sputnikarabic.ae/20231217/وقفة-تضامنية-مع-غزة-للجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-أمام-مبنى-الإسكوا-في-بيروت-صور-1084223003.html

وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا" في بيروت... صور

وقفة تضامنية مع غزة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام مبنى "الإسكوا" في بيروت... صور

نظمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة "الإسكوا" وسط بيروت. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T20:45+0000

2023-12-17T20:45+0000

2023-12-17T20:45+0000

لبنان

منظمة الأمم المتحدة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084222468_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_af5c3232920a980511a32d02e715f9f6.jpg

وتأتي هذه الوقفة التضامنية دعما لصمود الشعب والمقاومة في قطاع غزة، وتأكيدا على وحدة الدم والمصير الفلسطيني، وبمناسبة الذكرى الـ 56 لانطلاق "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".وأوضح أن "حكومة الاحتلال الفاشل التي بدأت بالهجوم منذ 8 أوكتوبر/ تشرين الأول، لم يكن في ذهنها إلا فقط الانتقام من الشعب الفلسطيني وهي لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنت عنها سواء تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية المقاومة أو استعادة الأسرى، لم تحقق أي هدف من أهدافها سوى أنها استطاعت أن تقتل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء وتدمر المستشفيات والمدارس والمساجد تنتقم فقط، ونتنياهو يحاول إطالة هذه المعركة لإطالة عمره السياسي لأنه بعد نهاية هذه المعركة سنسمع الفضائح التي ارتكبها جيش العدو وبعدها سيكون مصيره إما السجن وإما إلى مزبلة التاريخ".بدوره، قال أحمد مراد، مسؤول الإعلام في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه في ظل احتدام المعركة اليوم وحملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والممتدة والمتواصلة لتشمل قرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة والقدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي ظل هذا الصمت الدولي وفي الذكرى الـ 56 لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نطلقها صرخة من قلب مدينة بيروت مدينة العروبة والمقاومة التي أذلت الاحتلال، ومن أمام هذا الصرح الأممي نطلق صرخة مدوية ليسمعها العالم بأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة وفي العالم دون استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية المشروعة".وأضاف مراد أن "الشعب الفلسطيني يسطر بطولات وملاحم بطولية في ظل عجز آلة القتل الصهيونية عن تحقيق أي إنجازات عسكرية في ميادين القتال أمام قوى المقاومة، وأن العدو يقوم بارتكاب جرائم بوحشية في محاولة لكسر إرادة المقاومين".كما أشار إلى أن "كل الجرائم الوحشية لن تتمكن من كسر هذه الإرادة، وبالتالي نحن أكثر تصميما على مواصلة الكفاح، وعلى العدو أن يرحل عن هذه الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية على كامل تراب الوطن الفلسطيني، وفي هذا الوقت العصيب الذي تتعرض فيه القضية لأخطر محاولة لتصفيتها من خلال عمليات التهجير التي يحاول أن ينفذها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة أو الضفة الغربية، لتكريس وترسيخ مفهوم يهودية الدولة وطرد كل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم، لكن هذا المخطط سيسقط كما أسقط شعبنا العديد من المؤامرات على امتداد مسيرة نضال طويلة".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي