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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-أوكرانيا-تواجه-صعوبات-في-تجنيد-أفراد-جدد-ضمن-قواتها--1084249330.html
إعلام: أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد أفراد جدد ضمن قواتها
إعلام: أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد أفراد جدد ضمن قواتها
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد المجندين الجدد في القوات الأوكرانية. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T19:44+0000
2023-12-18T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن عملية تجنيد المجندين معقدة بسبب "يانصيب التجنيد".وأضاف المقال أن القوات الأوكرانية "تسعى بجهد" لملئ الشواغر في الجيش بالأشخاص ذوي الاهتمامات المعينة، على سبيل المثال، من خلال مداهمات الصالات الرياضية ومراكز التسوق.وأكدت مجلة "الإيكونوميست"، أن القليل من أولئك الذين يلتحقون بالقوات الأوكرانية بهذه الطريقة يصبحون "جنودًا جيدين".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها بشكل متكرر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يعد-باستدعاء-الرجال-حتى-عمر-الـ45-بسبب-الخسائر-الفادحة-لعناصر-قواته-1084047879.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد أفراد جدد ضمن قواتها

19:44 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمنطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في تجنيد المجندين الجدد في القوات الأوكرانية.
وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى أن عملية تجنيد المجندين معقدة بسبب "يانصيب التجنيد".

وأوضح المقال أنه "لا توجد وحدة واحدة في الجيش (الأوكراني) تقدم ضمانات للمجندين فيما يتعلق بالمكان الذي سيتم نشرهم فيه، ناهيك عن وقت الحرب، في حين أن ألوية الهجوم التابعة للقوات الأوكرانية في حاجة ماسة إلى العناصر".

وأضاف المقال أن القوات الأوكرانية "تسعى بجهد" لملئ الشواغر في الجيش بالأشخاص ذوي الاهتمامات المعينة، على سبيل المثال، من خلال مداهمات الصالات الرياضية ومراكز التسوق.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته
13 ديسمبر, 14:12 GMT
وأكدت مجلة "الإيكونوميست"، أن القليل من أولئك الذين يلتحقون بالقوات الأوكرانية بهذه الطريقة يصبحون "جنودًا جيدين".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديد فترات صلاحيتها بشكل متكرر.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر كيفية اقتياد الرجال من الشوارع ومن محطات الوقود والمقاهي بالقوة للخدمة العسكرية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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