https://sputnikarabic.ae/20231218/إيطاليا-تدين-قتل-إسرائيل-لامرأتين-في-كنيسة-بغزة-حماس-ليست-هناك-1084237549.html
إيطاليا تدين قتل إسرائيل لامرأتين في كنيسة بغزة: "حماس" ليست هناك
إيطاليا تدين قتل إسرائيل لامرأتين في كنيسة بغزة: "حماس" ليست هناك
أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه القناصة الإسرائيليون، يوم السبت الماضي، على مجمع الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة،... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T13:24+0000
2023-12-18T13:24+0000
2023-12-18T13:24+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال تاجاني: "من الواضح أن الإدانة لما فعلته حركة "حماس" الفلسطينية، والذي أثار بعد ذلك هذا الصراع الجديد، حازمة للغاية"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل من غزة، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "لهذا السبب ناشدت الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، عدم ضرب أماكن العبادة التي يوجد بها أشخاص غير مسلحين، وحماية السكان المدنيين".ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي قطاع غزة، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل الفصائل الفلسطينية، التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ"آر بي جيه".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيطاليا, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيطاليا تدين قتل إسرائيل لامرأتين في كنيسة بغزة: "حماس" ليست هناك
أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه القناصة الإسرائيليون، يوم السبت الماضي، على مجمع الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل امرأتين، وهما أم وابنتها.
وقال تاجاني: "من الواضح أن الإدانة لما فعلته حركة "حماس" الفلسطينية، والذي أثار بعد ذلك هذا الصراع الجديد، حازمة للغاية"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل من غزة، وفقا لوكالة
أنباء "أنسا" الإيطالية.
وتابع: "ومع ذلك، فإن إيطاليا تدعو إسرائيل إلى أن يكون لها دائما رد فعل متناسب، وأن تحمي السكان المدنيين. يبدو من الخطير بالنسبة لي أن يطلق القناصة النار داخل الكنائس المسيحية، فالإرهابيون ليسوا هناك، وإرهابيو "حماس" موجودون في الأنفاق تحت الأرض".
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "لهذا السبب ناشدت الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، عدم ضرب أماكن العبادة التي يوجد بها أشخاص غير مسلحين، وحماية السكان المدنيين".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي قطاع غزة، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة
من قبل الفصائل الفلسطينية، التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ"آر بي جيه".