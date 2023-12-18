اصطدام سيارة بموكب بايدن قرب مقر حملته الانتخابية... فيديو
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن ينتظر لتحية الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لم يصابا بأذى بعد أن اصطدمت سيارة بسيارة دفع رباعي كانت تحرس موكبه بالقرب من مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير مساء الأحد.
وذكر موقع "أكسيوس" إنه لم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن ضباط الخدمة السرية الأمريكية سارعوا بمحاصرة السيارة وسحبوا أجزاء أسلحتهمفي وجه السائق الذي رفع يديه.
ووقع الحادث عند التقاطع المقابل لمدخل مقر حملة بايدن، وفقًا لتقرير أشار إلى أن بايدن بدا متفاجئا وهو يقف بالقرب من السيارة.
BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”— Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2023
According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.
The man who was driving the car… pic.twitter.com/AgDknqHgl2
وأظهرت لقطات من مكان الحادث ضباط يساعدون بايدن في ركوب سيارته بعد الحادث، فيما لم يرد ممثلو جهاز الخدمة السرية الأمريكية والشرطة المحلية على الفور على طلبات التعليق على الحادث.
وفي وقت سابق، صرح المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل، كورنيل ويست، يوم الجمعة الماضي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد لا يصل إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية العامة، في عام 2024، لأنه قد يسحب ترشيحه فجأة بسبب الانتقادات المتزايدة.
14 ديسمبر, 13:28 GMT
وجاء في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "ذكر المرشح الرئاسي المستقل ويست، أن الرئيس الحالي جو بايدن، قد ينهي فجأة محاولته لإعادة انتخابه، كما فعل الرئيس الأسبق ليندون جونسون، عندما صدم الأمة عام 1968".
وأضافت الصحيفة أن "المرشح الرئاسي كورنيل ويست، لا يعتقد أن الرئيس جو بايدن، قادر على التعامل مع الانتقادات المتزايدة التي يتلقاها بشأن كل شيء تقريبًا، بدءًا من الصراع في غزة وحتى الاقتصاد الأمريكي".
كما انتقد ويست الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفه بأنه "رجل عصابات حقيقي، وفاشي جديد ومزمار يقود البلاد إلى حرب أهلية ثانية"، وفي الوقت ذاته، وصف المرشح ويست الرئيس بايدن بأنه "صاحب مغامرة عسكرية قد تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة".