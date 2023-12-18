https://sputnikarabic.ae/20231218/البيت-الأبيض-يعترف-بـازدواجية-المعايير-خلال-تقييم-الصراعات-في-غزة-وأوكرانيا-1084250340.html

البيت الأبيض يعترف بـ"ازدواجية المعايير" خلال تقييم الصراعات في غزة وأوكرانيا

البيت الأبيض يعترف بـ"ازدواجية المعايير" خلال تقييم الصراعات في غزة وأوكرانيا

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقيّم الوضع في غزة والعمليات الإسرائيلية ضد القطاع بالطريقة نفسها التي تتعامل فيها مع... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T20:52+0000

2023-12-18T20:52+0000

2023-12-18T21:03+0000

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ووفقا لكيربي، فإن الولايات المتحدة تساوي بين الضحايا المدنيين جراء الضربات الإسرائيلية على غزة والضحايا خلال الصراع الأوكراني، مضيفا أنه "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل عمدا الأبرياء، الناس يموتون ويصابون، ونحن نعترف بذلك".وفي الوقت نفسه، يزعم كيربي أن روسيا تحدد مثل هذه الأهداف و"في هذا يمكننا مقارنتها بتكتيكات حماس".وأضاف للصحفيين: "إسرائيل، في رأيي، لا تضع على عاتقها مهمة تعذيب وقتل المدنيين".وفي وقت سابق من اليوم، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة معه في برنامج "اللعبة الكبيرة" على قناة "روسيا-1"، واشنطن باستخدام معايير مزدوجة، إذ تدعو أمريكا إسرائيل إلى استخدام الأسلحة الأمريكية بدقة ووفقا للأعراف القانونية، في حين يُسمح لأوكرانيا بتحديد أهدافها بنفسها.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات الأوكرانية لا تهاجم المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وفي السياق نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل

https://sputnikarabic.ae/20231218/لافروف-الغرب-يدرك-أنه-لا-يستطيع-تدمير-روسيا-لكنه-لا-يتحدث-علنا-1084241315.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن