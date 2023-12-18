https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تمول-حماس-وحزب-الله-وأنصار-الله-وسننتصر-على-كل-الجبهات-1084245066.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تمول "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" وسننتصر على كل الجبهات
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تمول "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" وسننتصر على كل الجبهات
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن حرب بلاده ضد حركة حماس وليست ضد شعب غزة، متهما إيران بتمويل "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله". 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T16:52+0000
2023-12-18T16:52+0000
2023-12-18T17:01+0000
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وأضاف غالانت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أن "التمويل لغزة كان يستخدم لبناء الأنفاق"، مؤكدا أن بلاده "نجحت في تدمير البنى التحتية لحماس وفككت الكتائب التي تعمل على الأرض"، على حد قوله.وتابع: "سنخلق واقعا جديدا وسنستعيد الأمن في المنطقة وسندفع قوات "حزب الله" بعيدا عن حدودنا الشمالية"، مردفا: "أفعال الحوثيين (جماعة أنصار الله) تهدد الملاحة البحرية وإطلاق مسيراتهم نحو إسرائيل يهدد بتوسيع الحرب"، متعهدا بالانتصار على كل الجبهات.وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.وفي اليمن، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231218/أمريكا-نقود-قوة-عمل-متعددة-الجنسيات-لدعم-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-بعد-هجمات-أنصار-الله-1084242872.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أنصار الله, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أنصار الله, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تمول "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله" وسننتصر على كل الجبهات
16:52 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 18.12.2023)
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن حرب بلاده ضد حركة حماس وليست ضد شعب غزة، متهما إيران بتمويل "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله".
وأضاف غالانت، في مؤتمر صحفي
مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أن "التمويل لغزة كان يستخدم لبناء الأنفاق"، مؤكدا أن بلاده "نجحت في تدمير البنى التحتية لحماس وفككت الكتائب التي تعمل على الأرض"، على حد قوله.
وتابع: "سنخلق واقعا جديدا وسنستعيد الأمن في المنطقة وسندفع قوات "حزب الله" بعيدا عن حدودنا الشمالية"، مردفا: "أفعال الحوثيين (جماعة أنصار الله) تهدد الملاحة البحرية وإطلاق مسيراتهم نحو إسرائيل يهدد بتوسيع الحرب"، متعهدا بالانتصار على كل الجبهات.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
وفي اليمن، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي
في قطاع غزة.