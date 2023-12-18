https://sputnikarabic.ae/20231218/الرئيس-السوري-المقاومة-استطاعت-أن-تمرغ-أنف-جيش-الكيان-الإسرائيلي-في-التراب-1084243494.html

الرئيس السوري: المقاومة استطاعت أن تمرغ أنف جيش الكيان الإسرائيلي في التراب

الرئيس السوري: المقاومة استطاعت أن تمرغ أنف جيش الكيان الإسرائيلي في التراب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن "الحرب اليوم هي حرب الحقيقة، وما حصل في فلسطين كسر هيمنة الرواية الصهيونية عالمياً"، مشيراً إلى أن "هجمة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T16:14+0000

2023-12-18T16:14+0000

2023-12-18T16:14+0000

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وقال في كلمته خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب "البعث"، إن "مقارنة واحد من أقوى الجيوش في العالم، الجيش الإسرائيلي من أقوى جيوش العالم وليس المنطقة، هو أقوى جيش في المنطقة بكل تأكيد من الناحية التقنية على الأقل والتدميرية، مع مجموعات من المقاتلين المقاومين الذين لا يتجاوزون بضعة ألوية في هذا الجيش، هو بحد ذاته إهانة لا مثيل لها، هو فضيحة بالنسبة للجيش الإسرائيلي بالمعنى العسكري، ليس بالمعنى الأخلاقي، "مرّغوا أنفه في التراب" بكل بساطة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وتابع أن "المقاومة استطاعت كسر سيطرة الرواية الصهيونية من خلال نشر الحقائق والمعاملة الأخلاقية للأسرى".وأوضح: "النقطة الأخرى هي التفوق الفلسطيني في نشر الحقيقة ونشر المعلومة، بالرغم من أن حتى الكهرباء والإنترنت والاتصالات ممنوعة عنه، ولكنه قام بعمل إعلامي فعلا كان مذهلا لنا جميعا، مقابل خسارة الرواية الصهيونية كما قلت قبل قليل، وهي التي تتحكم في الرواية العالمية، يعني كل أفلام هوليوود على مدى قرن من الزمن وأكثر توجه العالم كله باتجاه رواية واحدة، فتمكنوا من كسر الهيمنة الصهيونية على هذه الرواية، كما قلت حتى في الساحة الأهم، وهي أمريكا".وأضاف: "المقارنة الأهم هي المقارنة الأخلاقية، نلاحظ كيف تعامل الصهاينة جيشاً ومستوطنين مع الأسرى الفلسطينيين كبارا وصغارا، مدنيين وعسكريين، أطفالا، شيوخا، رجالا، نساء لا يهم، بشكل وحشي، مقابل التعامل الأخلاقي للفلسطيني مع الأسرى الصهاينة، لدرجة أن هذا التعامل أرعب المؤسسات الإسرائيلية التي حاولت بشتى الطرق أن تعتم على ردود أفعال الأسرى الصهاينة ولكنها لم تتمكن، وهذه المقارنة هي ليست مقارنة صعبة بل مستحيلة، وهي التي تثبت بأن الطرف الأول، الصهيوني هو ليس شعبا، أو شعبا وهميا وكاذبا ومزيفا، والطرف الآخر هو الطرف الأصيل الحقيقي وهذا الانتصار هو انتصار حضاري".وأردف أن "ما حدث في فلسطين كسر هيمنة الرواية الصهيونية عالميا، وأن التمسك بالقضايا يحمي الأوطان والشعب الفلسطيني نجح في التمسك بقضيته".وواصل الرئيس السوري، بشار الأسد، في حديثه قائلا: "إننا نتمسك بمبدأ المقاومة، فتكلفة المقاومة أقل من ثمن التسوية".كما لفت إلى أن "فلسطين أثبتت وخاصة ما حدث مؤخرا في غزة، أن الغرب استعماري ولم يتغير، يعني فضحت الغرب عند الغربيين الذين كانوا يصدقون المبادئ التي تطرح، من ديمقراطية، وحرية، وإنسانية وغيرها من المبادئ العظيمة التي ثبت بأنها عبارة عن خدعة كبيرة، وغيّر الواقع بالنسبة لأبناء الدول الغربية وللآخرين الذين كانوا منبهرين بالغرب بمن فيهم المنبهرون في عالمنا العربي".ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".

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