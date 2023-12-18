عربي
https://sputnikarabic.ae/20231218/الصين-نأمل-بتعميق-التعاون-بين-موسكو-وبكين-بعد-زيارة-رئيس-الوزراء-الروسي-1084229282.html
الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي
الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي
عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بتعميق التعاون بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:14+0000
2023-12-18T09:14+0000
العالم
روسيا
الصين
موسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال المتحدث: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري (الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين)".وأشار وانغ ون بين، إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على "تنمية صحية ومستقرة".ستتناول الزيارة تطوير العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. ووفقًا لمجلس الوزراء، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز المشاريع المشتركة الكبيرة في مختلف المجالات.ومن المقرر أيضًا اعتماد بيان مشترك والتوقيع على عدد من الوثائق الروسية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/شي-جين-بينغ-الصين-ستدعم-عمل-روسيا-كدولة-رئيسة-لـبريكس-1083354366.html
الصين
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين, موسكو
العالم, روسيا, الصين, موسكو

الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي

09:14 GMT 18.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بتعميق التعاون بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، التي ستبدأ غدًا الثلاثاء.
وقال المتحدث: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري (الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين)".

وأوضح المتحدث أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
شي جين بينغ: الصين ستدعم عمل روسيا كدولة رئيسة لـ"بريكس"
21 نوفمبر, 15:31 GMT
وأشار وانغ ون بين، إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على "تنمية صحية ومستقرة".

وتأتي تصريحات الخارجية الصينية على خلفية الإعلان عن زيارة عمل يقوم بها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث سيلتقي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ.

ستتناول الزيارة تطوير العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. ووفقًا لمجلس الوزراء، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز المشاريع المشتركة الكبيرة في مختلف المجالات.
ومن المقرر أيضًا اعتماد بيان مشترك والتوقيع على عدد من الوثائق الروسية الصينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMTРаненные в результате израильской бомбардировки палестинцы, доставленные в больницу в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала