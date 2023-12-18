https://sputnikarabic.ae/20231218/الصين-نأمل-بتعميق-التعاون-بين-موسكو-وبكين-بعد-زيارة-رئيس-الوزراء-الروسي-1084229282.html
الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي
الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي
عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بتعميق التعاون بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:14+0000
2023-12-18T09:14+0000
2023-12-18T09:14+0000
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وقال المتحدث: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري (الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين)".وأشار وانغ ون بين، إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على "تنمية صحية ومستقرة".ستتناول الزيارة تطوير العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. ووفقًا لمجلس الوزراء، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز المشاريع المشتركة الكبيرة في مختلف المجالات.ومن المقرر أيضًا اعتماد بيان مشترك والتوقيع على عدد من الوثائق الروسية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/شي-جين-بينغ-الصين-ستدعم-عمل-روسيا-كدولة-رئيسة-لـبريكس-1083354366.html
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العالم, روسيا, الصين, موسكو
العالم, روسيا, الصين, موسكو
الصين: نأمل بتعميق التعاون بين موسكو وبكين بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي
عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بتعميق التعاون بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، التي ستبدأ غدًا الثلاثاء.
وقال المتحدث: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري (الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين)".
وأوضح المتحدث أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وانغ ون بين، إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيسين، الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على "تنمية صحية ومستقرة".
وتأتي تصريحات الخارجية الصينية على خلفية الإعلان عن زيارة عمل يقوم بها رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث سيلتقي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ.
ستتناول الزيارة تطوير العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. ووفقًا لمجلس الوزراء، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز المشاريع المشتركة الكبيرة في مختلف المجالات.
ومن المقرر أيضًا اعتماد بيان مشترك والتوقيع على عدد من الوثائق الروسية الصينية.