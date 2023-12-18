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بوتين يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر
بوتين يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر
هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T16:37+0000
2023-12-18T17:09+0000
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وجاء على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك للرئاسة. لقد أصبح فوزكم الحاسم في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بخدماتكم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل السياسة الخارجية الحالية التي تواجهها مصر".وتابع الرئيس بوتين: "من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتك الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن مواصلة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، فضلا عن التفاعل في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار "بريكس".وتمنى الرئيس بوتين للرئيس السيسي، نجاحات جديدة في مثل هذا النشاط المسؤول على رأس الدولة، فضلا عن الصحة الجيدة.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%".وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
https://sputnikarabic.ae/20231218/السيسي-يفوز-بولاية-ثالثة-لرئاسة-مصر-1084236920.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, روسيا

بوتين يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر

16:37 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 17:09 GMT 18.12.2023)
© AFP 2023 / Mikhail Klimentievبوتين والسيسي
بوتين والسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / Mikhail Klimentiev
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هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏
وجاء على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك للرئاسة. لقد أصبح فوزكم الحاسم في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بخدماتكم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل السياسة الخارجية الحالية التي تواجهها مصر".
وتابع الرئيس بوتين: "من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتك الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن مواصلة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، فضلا عن التفاعل في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار "بريكس".
وتمنى الرئيس بوتين للرئيس السيسي، نجاحات جديدة في مثل هذا النشاط المسؤول على رأس الدولة، فضلا عن الصحة الجيدة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر
12:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%".
وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
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