https://sputnikarabic.ae/20231218/رئيس-وزراء-النيجر-لا-نستبعد-تعرضنا-للغزو-العسكري-ومستعدون-لصده-1084224828.html
رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده
رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده
قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين، علي الأمين زين، لوكالة "سبوتنيك" إن النيجر لا تستبعد احتمال حدوث غزو عسكري للبلاد لكنها مستعدة لصده. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T01:26+0000
2023-12-18T01:26+0000
2023-12-18T01:26+0000
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سبوتنيك. وأضاف زين "أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، لكن تذكروا أن لدينا جيشا أقوى من الإرهابيين"، مضيفا أن النيجر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها إذا قررت أي دولة مهاجمتنا.ووقع انقلاب في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه حرسه الخاص بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعاونها مع النيجر وهددت بالغزو إذا لم يعيد المتمردون بازوم.وفي أوائل أغسطس/ آب، خلال قمة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تفعيل قوة احتياطية لإجبار الجيش النيجيري على إعادة الرئيس المخلوع.وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية، عبد الفتاح موسى، في 18 أغسطس، إن رؤساء أركان الكتلة اتفقوا على موعد لغزو النيجر، لكنهم لن يعلنوا ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231020/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلن-إحباط-محاولة-هروب-للرئيس-المخلوع-محمد-بازوم-1082225180.html
https://sputnikarabic.ae/20231213/القوات-الفرنسية-تكمل-انسحابها-من-النيجر-بحلول-22-ديسمبر-الجاري-1084042523.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار
رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده
قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين، علي الأمين زين، لوكالة "سبوتنيك" إن النيجر لا تستبعد احتمال حدوث غزو عسكري للبلاد لكنها مستعدة لصده.
سبوتنيك. وأضاف زين "أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، لكن تذكروا أن لدينا جيشا أقوى من الإرهابيين"، مضيفا أن النيجر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها
إذا قررت أي دولة مهاجمتنا.
ووقع انقلاب في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم
واحتجزه حرسه الخاص بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعاونها مع النيجر وهددت بالغزو إذا لم يعيد المتمردون بازوم.
وفي أوائل أغسطس/ آب، خلال قمة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تفعيل قوة احتياطية لإجبار الجيش النيجيري على إعادة الرئيس المخلوع.
وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية، عبد الفتاح موسى، في 18 أغسطس، إن رؤساء أركان الكتلة اتفقوا على موعد لغزو النيجر، لكنهم لن يعلنوا ذلك.