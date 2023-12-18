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https://sputnikarabic.ae/20231218/رئيس-وزراء-النيجر-لا-نستبعد-تعرضنا-للغزو-العسكري-ومستعدون-لصده-1084224828.html
رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده
رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده
قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين، علي الأمين زين، لوكالة "سبوتنيك" إن النيجر لا تستبعد احتمال حدوث غزو عسكري للبلاد لكنها مستعدة لصده. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T01:26+0000
2023-12-18T01:26+0000
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سبوتنيك. وأضاف زين "أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، لكن تذكروا أن لدينا جيشا أقوى من الإرهابيين"، مضيفا أن النيجر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها إذا قررت أي دولة مهاجمتنا.ووقع انقلاب في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه حرسه الخاص بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعاونها مع النيجر وهددت بالغزو إذا لم يعيد المتمردون بازوم.وفي أوائل أغسطس/ آب، خلال قمة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تفعيل قوة احتياطية لإجبار الجيش النيجيري على إعادة الرئيس المخلوع.وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية، عبد الفتاح موسى، في 18 أغسطس، إن رؤساء أركان الكتلة اتفقوا على موعد لغزو النيجر، لكنهم لن يعلنوا ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231020/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلن-إحباط-محاولة-هروب-للرئيس-المخلوع-محمد-بازوم-1082225180.html
https://sputnikarabic.ae/20231213/القوات-الفرنسية-تكمل-انسحابها-من-النيجر-بحلول-22-ديسمبر-الجاري-1084042523.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار

رئيس وزراء النيجر: لا نستبعد تعرضنا للغزو العسكري... ومستعدون لصده

01:26 GMT 18.12.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023
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قال رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المتمردين، علي الأمين زين، لوكالة "سبوتنيك" إن النيجر لا تستبعد احتمال حدوث غزو عسكري للبلاد لكنها مستعدة لصده.
سبوتنيك. وأضاف زين "أي شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، لكن تذكروا أن لدينا جيشا أقوى من الإرهابيين"، مضيفا أن النيجر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسيادتها إذا قررت أي دولة مهاجمتنا.
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
المجلس العسكري في النيجر يعلن إحباط محاولة هروب للرئيس المخلوع محمد بازوم
20 أكتوبر, 06:15 GMT
ووقع انقلاب في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه حرسه الخاص بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وفي أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تعاونها مع النيجر وهددت بالغزو إذا لم يعيد المتمردون بازوم.
متظاهرون يحملون لافتة مأخوذة من السفارة الفرنسية في نيامي خلال مظاهرة أعقبت مسيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر، 30 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
القوات الفرنسية تكمل انسحابها من النيجر بحلول 22 ديسمبر الجاري
13 ديسمبر, 11:22 GMT
وفي أوائل أغسطس/ آب، خلال قمة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تفعيل قوة احتياطية لإجبار الجيش النيجيري على إعادة الرئيس المخلوع.
وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية، عبد الفتاح موسى، في 18 أغسطس، إن رؤساء أركان الكتلة اتفقوا على موعد لغزو النيجر، لكنهم لن يعلنوا ذلك.
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