https://sputnikarabic.ae/20231009/محكمة-في-النيجر-تقضي-بالإفراج-عن-نجل-الرئيس-المخلوع-بازوم-1081807466.html
محكمة في النيجر تقضي بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم
محكمة في النيجر تقضي بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم
قضت محكمة في النيجر، أمس الأحد، بالإفراج عن سالم بازوم، نجل الرئيس المخلوع محمد بازوم. 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T04:05+0000
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ونقلت "سبوتنيك أفريقيا" عن المحكمة حكمها الذي جاء كالتالي: "تم اتخاذ القرار التالي علنا: سالم محمد بازوم ضحية إساءة استخدام غير قانونية للسلطة وانتهاك واضح صدر الأمر بالإفراج عنه فورا".وأسفر الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، عن الإطاحة برئيس البلاد بازوم واحتجازه، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، رفع محامو بازوم دعوى قضائية أمام محكمة نيامي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزعيم المخلوع.يشار إلى أن سالم بازوم كان محتجزا في القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، حين تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي وأعلنت عزل بازوم.وتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تياني، لحكم البلاد، وفي 10 أغسطس/آب، وقع تياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.وردا على الانقلاب العسكري، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كل تعاونها مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم يعيد المتمردون بازوم.يذكر أنه في 20 سبتمبر/أيلول، أفادت التقارير أن الزعيم المخلوع قام بتعيين محام سنغالي لرفع دعوى قضائية ضد "احتجازه غير القانوني"، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أُحيلت الدعوى إلى محكمة نيامي.
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العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار
محكمة في النيجر تقضي بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم
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قضت محكمة في النيجر، أمس الأحد، بالإفراج عن سالم بازوم، نجل الرئيس المخلوع محمد بازوم.
ونقلت "سبوتنيك أفريقيا
" عن المحكمة حكمها الذي جاء كالتالي: "تم اتخاذ القرار التالي علنا: سالم محمد بازوم ضحية إساءة استخدام غير قانونية للسلطة وانتهاك واضح صدر الأمر بالإفراج عنه فورا".
وأسفر الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، عن الإطاحة برئيس البلاد بازوم واحتجازه، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، رفع محامو بازوم دعوى قضائية أمام محكمة نيامي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزعيم المخلوع.
يشار إلى أن سالم بازوم كان محتجزا في القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، حين تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي وأعلنت عزل بازوم.
وتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن
برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تياني، لحكم البلاد، وفي 10 أغسطس/آب، وقع تياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
وردا على الانقلاب العسكري، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كل تعاونها مع النيجر وهددت بالتدخل العسكري إذا لم يعيد المتمردون بازوم.
يذكر أنه في 20 سبتمبر/أيلول، أفادت التقارير أن الزعيم المخلوع قام بتعيين محام سنغالي لرفع دعوى قضائية ضد "احتجازه غير القانوني"، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أُحيلت الدعوى إلى محكمة نيامي.