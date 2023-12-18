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https://sputnikarabic.ae/20231218/شركة-بريطانية-تعلق-جميع-عمليات-عبور-ناقلات-النفط-عبر-البحر-الأحمر---1084235648.html
شركة بريطانية تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط التابعة لها عبر البحر الأحمر
شركة بريطانية تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط التابعة لها عبر البحر الأحمر
أعلنت شركة بريطانية متخصصة بالطاقة والوقود، اليوم الاثنين، أنها تخطط لتعليق مسار ناقلاتها النفظية عبر مسار البحر الأحمر. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:17+0000
2023-12-18T12:18+0000
العالم
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وذكرت شركة "بريتش بتروليوم"، في بيان لها، أنه "في ضوء الوضع الأمني المتدهور في البحر الأحمر، قررت الشركة تعليق جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر، بشكل مؤقت".وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية تصاعد وتيرة الهجمات على السفن التجارية من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.وفي وقت سابق، أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا من سفينة بوقوع هجوم محتمل عليها في البحر الأحمر.وبحسب صحيفة "ذا تاميز أوف إسرائيل"، أبلغت السفينة التي كانت تبحر على بعد نحو 30 ميلاً قبالة ساحل اليمن، عن انفجار في المياه القريبة منها.وبحسب وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.وتأتي التطورات على خلفية تحذير أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، أكدت فيه أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن، وقررت عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM"، التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20231218/البحرية-الملكية-البريطانية-وقوع-انفجار-قرب-سفينة-في-البحر-الأحمر--1084227007.html
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العالم
العالم

شركة بريطانية تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط التابعة لها عبر البحر الأحمر

12:17 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 18.12.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة "نوتيكا" المملوكة للأمم المتحدة، من أجل نقل نفط ناقلة "صافر" إليها، اليمن 17 يوليو/ تموز 2023
سفينة نوتيكا المملوكة للأمم المتحدة، من أجل نقل نفط ناقلة صافر إليها، اليمن 17 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت شركة بريطانية متخصصة بالطاقة والوقود، اليوم الاثنين، أنها تخطط لتعليق مسار ناقلاتها النفظية عبر مسار البحر الأحمر.
وذكرت شركة "بريتش بتروليوم"، في بيان لها، أنه "في ضوء الوضع الأمني المتدهور في البحر الأحمر، قررت الشركة تعليق جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر، بشكل مؤقت".
وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية تصاعد وتيرة الهجمات على السفن التجارية من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا من سفينة بوقوع هجوم محتمل عليها في البحر الأحمر.
سفينة شحن كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
البحرية الملكية البريطانية: وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر
07:12 GMT
وبحسب صحيفة "ذا تاميز أوف إسرائيل"، أبلغت السفينة التي كانت تبحر على بعد نحو 30 ميلاً قبالة ساحل اليمن، عن انفجار في المياه القريبة منها.
وبحسب وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتأتي التطورات على خلفية تحذير أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، أكدت فيه أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن، وقررت عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM"، التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.
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