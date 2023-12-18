https://sputnikarabic.ae/20231218/مسؤول-أمني-يكشف-تفاصيل-الحادث-مع-موكب-الرئيس-بايدن-1084225866.html
مسؤول أمني يكشف تفاصيل الحادث مع موكب الرئيس بايدن
مسؤول أمني يكشف تفاصيل الحادث مع موكب الرئيس بايدن
أعلن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الحكوميين، ستيف كوبيك، أن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T05:15+0000
2023-12-18T05:15+0000
2023-12-18T05:15+0000
العالم
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وقال كوبيك، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "اليوم عند الساعة الثامنة مساءً، صدمت مركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في العاصمة، ولم يكن هناك اهتمام متعمد من جانب المتورط في الحادث"، مضيفًا أن الحادث كان عرضيًا وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي حادث.وفي وقت سابق، أفادت مجموعة من صحفيي البيت الأبيض باصطدام سائق سيارة بإحدى سيارات موكب بايدن بينما كان الرئيس يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
https://sputnikarabic.ae/20231218/اصطدام-سيارة-بموكب-بايدن-قرب-مقر-حملته-الانتخابية-فيديو-1084225509.html
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العالم
مسؤول أمني يكشف تفاصيل الحادث مع موكب الرئيس بايدن
أعلن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الحكوميين، ستيف كوبيك، أن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن متعمدًا.
وقال كوبيك، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "اليوم عند الساعة الثامنة مساءً، صدمت مركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في العاصمة، ولم يكن هناك اهتمام متعمد من جانب المتورط في الحادث"، مضيفًا أن الحادث كان عرضيًا وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي حادث.
وفي وقت سابق، أفادت مجموعة من صحفيي البيت الأبيض باصطدام سائق سيارة بإحدى سيارات موكب بايدن بينما كان الرئيس يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.