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https://sputnikarabic.ae/20231218/أمريكا-نقود-قوة-عمل-متعددة-الجنسيات-لدعم-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-بعد-هجمات-أنصار-الله-1084242872.html
أمريكا: نقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد هجمات "أنصار الله"
أمريكا: نقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد هجمات "أنصار الله"
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها". 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T15:38+0000
2023-12-18T15:38+0000
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وقال أوستن، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة"، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231217/أنصار-الله-هناك-تواصل-مع-الدول-الفاعلة-والمؤثرة-لإيقاف-عملياتنا-في-البحر-الأحمر-1084219966.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/الولايات-المتحدة-تدرس-ضرب-أهداف-لـأنصار-الله-بشكل-مباشر-1084195706.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا: نقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد هجمات "أنصار الله"

15:38 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".
وقال أوستن، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة"، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".
واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
"أنصار الله": هناك تواصل مع الدول الفاعلة لوقف عملياتنا في البحر الأحمر لكن يجب فك حصار غزة أولا
أمس, 18:03 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.
وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".
وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".
حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية جورج واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
الولايات المتحدة تدرس ضرب أهداف لـ"أنصار الله" بشكل مباشر
أمس, 02:14 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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