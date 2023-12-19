https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عاجزة-أمام-القنابل-الانزلاقية-الروسية-1084259619.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
أفاد الصحيفي الأمريكي، ديفيد آكس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية، التي تشكل خطراً كبيراً على الجيش الأوكراني. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T10:44+0000
2023-12-19T10:44+0000
2023-12-19T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال آكس: "بدأت القوات الجوية الروسية ... في تسليح قاذفاتها المقاتلة بقنابل مجنحة موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي عند إسقاطها من ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام، يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 25 ميلاً وضرب أهداف على بعد بضع مئات من الأقدام من نقطة الهدف".وأشار في مقاله في مجلة "فوربس" إلى أن تنفيذ الضربات بهذه الطريقة يسمح للطائرات الروسية بالبقاء خارج نطاق "معظم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-ومحطة-رادار-أوكرانية-للدفاع-الجوي-1084257668.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
أفاد الصحيفي الأمريكي، ديفيد آكس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية، التي تشكل خطراً كبيراً على الجيش الأوكراني.
وقال آكس: "بدأت القوات الجوية الروسية ... في تسليح قاذفاتها المقاتلة بقنابل مجنحة موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي عند إسقاطها من ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام، يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 25 ميلاً وضرب أهداف على بعد بضع مئات من الأقدام من نقطة الهدف".
في مقالته، نقل عن كلمات عسكري في الجيش الأوكراني، الذي وصف القنابل بأنها "أحد أكبر مخاوف" القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار في مقاله في مجلة "فوربس" إلى أن تنفيذ الضربات بهذه الطريقة يسمح للطائرات الروسية بالبقاء خارج نطاق "معظم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية الأوكرانية".
يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.