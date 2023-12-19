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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عاجزة-أمام-القنابل-الانزلاقية-الروسية-1084259619.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
أفاد الصحيفي الأمريكي، ديفيد آكس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية، التي تشكل خطراً كبيراً على الجيش الأوكراني. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T10:44+0000
2023-12-19T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال آكس: "بدأت القوات الجوية الروسية ... في تسليح قاذفاتها المقاتلة بقنابل مجنحة موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي عند إسقاطها من ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام، يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 25 ميلاً وضرب أهداف على بعد بضع مئات من الأقدام من نقطة الهدف".وأشار في مقاله في مجلة "فوربس" إلى أن تنفيذ الضربات بهذه الطريقة يسمح للطائرات الروسية بالبقاء خارج نطاق "معظم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-ومحطة-رادار-أوكرانية-للدفاع-الجوي-1084257668.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية

10:44 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovichالأسلحة الروسية: قاذفة القنابل الاستراتيجية تو - 160
الأسلحة الروسية: قاذفة القنابل الاستراتيجية تو - 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أفاد الصحيفي الأمريكي، ديفيد آكس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية، التي تشكل خطراً كبيراً على الجيش الأوكراني.
وقال آكس: "بدأت القوات الجوية الروسية ... في تسليح قاذفاتها المقاتلة بقنابل مجنحة موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي عند إسقاطها من ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام، يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 25 ميلاً وضرب أهداف على بعد بضع مئات من الأقدام من نقطة الهدف".

في مقالته، نقل عن كلمات عسكري في الجيش الأوكراني، الذي وصف القنابل بأنها "أحد أكبر مخاوف" القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار في مقاله في مجلة "فوربس" إلى أن تنفيذ الضربات بهذه الطريقة يسمح للطائرات الروسية بالبقاء خارج نطاق "معظم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية الأوكرانية".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ومحطة رادار أوكرانية للدفاع الجوي
09:48 GMT

يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

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