https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-ومحطة-رادار-أوكرانية-للدفاع-الجوي-1084257668.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ومحطة رادار أوكرانية للدفاع الجوي
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ومحطة رادار أوكرانية للدفاع الجوي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 80 عسكرياً خلال الساعات الـ 24 الماضية على محور زابوروجيه. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T09:48+0000
2023-12-19T09:48+0000
2023-12-19T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية، بصد هجمة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء 14 التابع للجيش الأوكراني"، مضيفة أنه "تم اسستهداف اللواءين الآليتين 117 و118 من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".وتابعت الوزارة بالقول إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكرياً ومركبتين".وفي سياق متصل، لفتت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 75 عسكريا وتدمير ثلاث مركبات ومدفع "هاوتزر" من طراز "مستا-بي" ومدفعين من طراز "غياتسينت-بي"، وذلك بنيران المدفعية في مناطق تجمع العدو على محور خيرسون.كما قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة بالتنسيق مع القوات الصاروخية والمدفعية بتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 115 للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة رادار الدفاع الجوي "بيليكان" وتم القضاء على قوات العدو ومعداته العسكرية التابعة للواء 112 في المنطقة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231219/القوات-الروسية-تقضي-على-680-جنديا-وتدمر-معدات-قوات-كييف-1084256947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة ومحطة رادار أوكرانية للدفاع الجوي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 80 عسكرياً خلال الساعات الـ 24 الماضية على محور زابوروجيه.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية، بصد هجمة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء 14 التابع للجيش الأوكراني"، مضيفة أنه "تم اسستهداف اللواءين الآليتين 117 و118 من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه".
وتابعت الوزارة بالقول إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكرياً ومركبتين".
وفي سياق متصل، لفتت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 75 عسكريا وتدمير ثلاث مركبات ومدفع "هاوتزر" من طراز "مستا-بي" ومدفعين من طراز "غياتسينت-بي"، وذلك بنيران المدفعية في مناطق تجمع العدو على محور خيرسون.
كما قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة بالتنسيق مع القوات الصاروخية والمدفعية بتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 115 للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة رادار الدفاع الجوي "بيليكان" وتم القضاء على قوات العدو ومعداته العسكرية التابعة للواء 112 في المنطقة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.