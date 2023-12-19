https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الروسية-طريق-بحر-الشمال-يمكن-أن-يكون-بديلا-للسفن-في-البحر-الأحمر-1084253439.html
الخارجية الروسية: طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا للسفن في البحر الأحمر
الخارجية الروسية: طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا للسفن في البحر الأحمر
أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشنوف، أن طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا صالحا لملاحة السفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب هجمات... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T05:20+0000
2023-12-19T05:20+0000
2023-12-19T05:20+0000
روسيا
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وقال كورتشنوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان طريق بحر الشمال يوفر بديلا للسفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب التوترات في البحر الأحمر: "نعم من حيث المبدأ يمكن السماح بذلك، بشرط استيفاء متطلبات القانون القطبي وأحكام الوثائق ذات الصلة بالتنظيم الروسي لعبور طريق بحر الشمال".ويأتي استهداف السفينتين بعد أيام من تبني "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، هجوما بصاروخين استهدفا سفينتي حاويات قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".
https://sputnikarabic.ae/20231219/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-تعرض-سفينتين-جنوب-البحر-الأحمر-لهجوم-من-قبل-أنصار-الله-1084252611.html
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روسيا
الخارجية الروسية: طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا للسفن في البحر الأحمر
أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشنوف، أن طريق بحر الشمال يمكن أن يكون بديلا صالحا لملاحة السفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب هجمات جماعة "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وقال كورتشنوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا كان طريق بحر الشمال يوفر بديلا للسفن الراغبة في تغيير مسارها بسبب التوترات في البحر الأحمر: "نعم من حيث المبدأ يمكن السماح بذلك، بشرط استيفاء متطلبات القانون القطبي وأحكام الوثائق ذات الصلة بالتنظيم الروسي لعبور طريق بحر الشمال".
ويأتي استهداف السفينتين بعد أيام من تبني "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، هجوما بصاروخين استهدفا
سفينتي حاويات قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".