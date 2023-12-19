https://sputnikarabic.ae/20231219/السعودية-تطلق-منصة-موحدة-للتأشيرات-فيديو-1084268868.html

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات... فيديو

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات... فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تدشين منصة موحدة للتأشيرات، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وذلك ضمن خطتها لدعم السياحة، خلال السنوات المقبلة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري، في ملتقى الحكومة الرقمية في الرياض، اليوم الثلاثاء.وقال المنصوري، إنه تم ربط هذه المنصة بأكثر من 30 هيئة من هيئات الحكومة وهيئات القطاع الخاص، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات.وأوضح أن هذه المنصة تعد محرك بحث ذكيا لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، ومرجعا موحدا للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها.ويتزامن إطلاق المنصة السعودية الجديدة مع مساعٍ خليجية لإطلاق العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة، بعد اعتماد القرار من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في قمة الدوحة، الشهر الماضي.وتنظم السعودية، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، إضافة إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

https://sputnikarabic.ae/20231017/السعودية-تعلن-إتاحة-تأشيرة-الزيارة-إلكترونيا-لمواطني-6-دول-جديدة-1082114798.html

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