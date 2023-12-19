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السفير الصيني لدى موسكو: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في مجال الطاقة
السفير الصيني لدى موسكو: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في مجال الطاقة
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة بما في ذلك جميع مراحل الإنتاج. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T04:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال هانهوي في مقابلة مع "سبوتنيك" عشية اللقاء الدوري الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي البلدين في بكين: "فيما يتعلق بالتجارة، تتطلع الصين إلى توسيع التعاون في جميع مراحل الإنتاج بقطاع الطاقة".وأضاف السفير الصيني أنه في "ظل التقلبات في سوق الطاقة والمخاطر والتحديات الخارجية، تتمسك الصين وروسيا دائما بمبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة، وتعملان باستمرار على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يسهم بشكل إيجابي في أمن الطاقة العالمي".وأكد السفير الصيني إلى أن تجارة الطاقة بين موسكو وبكين لا تخضع لأي تدخل من دول ثالثة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أعلن عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين إلى الصين أن الجانب الصيني يأمل في تعميق التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20231215/الصين-وروسيا-تتعهدان-بتعزيز-التعاون-المشترك-في-مجال-الطاقة-1084156332.html
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السفير الصيني لدى موسكو: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في مجال الطاقة
04:31 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 19.12.2023)
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة بما في ذلك جميع مراحل الإنتاج.
موسكو - سبوتنيك. وقال هانهوي في مقابلة مع "سبوتنيك
" عشية اللقاء الدوري الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي البلدين في بكين: "فيما يتعلق بالتجارة، تتطلع الصين إلى توسيع التعاون في جميع مراحل الإنتاج بقطاع الطاقة".
وأضاف السفير الصيني أنه في "ظل التقلبات في سوق الطاقة والمخاطر والتحديات الخارجية، تتمسك الصين وروسيا دائما بمبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة، وتعملان باستمرار على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يسهم بشكل إيجابي في أمن الطاقة العالمي".
وأكد السفير الصيني إلى أن تجارة الطاقة بين موسكو وبكين
لا تخضع لأي تدخل من دول ثالثة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أعلن عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين إلى الصين أن الجانب الصيني يأمل في تعميق التعاون بين البلدين خلال هذه الزيارة.