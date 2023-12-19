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"الصحة العالمية" تحذر من خطر يهدد أطفال غزة
"الصحة العالمية" تحذر من خطر يهدد أطفال غزة
يواصل القطاع الصحي تدهوره في قطاع غزة، بسبب الحرب الدائرة فيه، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار أحد الأوبئة دون أن تحدد نوعه. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T19:37+0000
2023-12-19T19:37+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقالت هاريس إن "هناك أدلة ومؤشرات على انتشار مرض وبائي يهدد سكان غزة وخاصة الأطفال، إذ وصل عدد من نزح منهم إلى مليون طفل".وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة أن 90 في المئة من سكان غزة لا يملكون طعاما ولا يعرفون من أي يحصلون عليه وهو ما يعني أنهم يواجهون ما وصفته بـ"الجوع الحقيقي".وتابعت: "يضاف إلى ذلك عدم إمكانية علاج المصابين في شمال القطاع بسبب منع الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم، بينما تكون هناك صعوبة كبيرة في وصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات التي أصبحت 8 منها خارج الخدمة بصورة جزئية".يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، وصلت إلى أكثر من 19 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

"الصحة العالمية" تحذر من خطر يهدد أطفال غزة

19:37 GMT 19.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة،فتاة مصابة تجلس في سيارة إسعاف بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة،فتاة مصابة تجلس في سيارة إسعاف بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
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يواصل القطاع الصحي تدهوره في قطاع غزة، بسبب الحرب الدائرة فيه، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار أحد الأوبئة دون أن تحدد نوعه.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، مارغريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
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وقالت هاريس إن "هناك أدلة ومؤشرات على انتشار مرض وبائي يهدد سكان غزة وخاصة الأطفال، إذ وصل عدد من نزح منهم إلى مليون طفل".
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة أن 90 في المئة من سكان غزة لا يملكون طعاما ولا يعرفون من أي يحصلون عليه وهو ما يعني أنهم يواجهون ما وصفته بـ"الجوع الحقيقي".
وتابعت: "يضاف إلى ذلك عدم إمكانية علاج المصابين في شمال القطاع بسبب منع الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليهم، بينما تكون هناك صعوبة كبيرة في وصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات التي أصبحت 8 منها خارج الخدمة بصورة جزئية".
يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن، وصلت إلى أكثر من 19 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.
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