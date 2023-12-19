تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 463 قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عسكريين إضافيين خلال معارك دارت يوم أمس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ضابطا وجنديا قُتلا خلال معارك جرت في قطاع غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 463 قتيلا.