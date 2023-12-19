تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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مساحة حرة
ما أهمية اتفاق تمويل التجارة العراقية الإماراتية بالدرهم؟
07:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
08:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
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خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
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شؤون عسكرية
إيران ستقوم بالرد على أية عمليات قرصنة بحرية في البحر الأحمر
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إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري بديلا لقناة السويس
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع...
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة...
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التعليم حق إنساني للجميع
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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لقاء سبوتنيك
مصداقية الشرعية والقوانين الدولية على المحك مع استمرار الفينو الامريكي لصالح اسرائيل
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أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أم أب ينتهج الدلال في كل شيء؟ هل أنت مؤهل لتكون أبا؟
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
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غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

09:51 GMT 19.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، مساء الأحد، مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينية، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
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09:54 GMT 19.12.2023
متحدث الجيش الإسرائيلي: سنحقق في ملابسات مقتل موظف لدى وزارة الخارجية الفرنسية خلال قصف على غزة عندما نتلقى معلومات تفصيلية طلبناها من باريس بشأن هويته
09:53 GMT 19.12.2023

اليونيسف: مستشفى ناصر في غزة قصف مرتين خلال الـ 48 ساعة الماضية

09:50 GMT 19.12.2023
09:25 GMT 19.12.2023

ارتفاع حصيلة مجزرة القصف الاسرائيلي على مخيم جباليا إلى 13 شهيدا و 75 جريحا

09:19 GMT 19.12.2023
08:47 GMT 19.12.2023
08:43 GMT 19.12.2023

كتائب القسام: رشقة صاروخية تجاه أراضينا المحتلة تم تجهيزها مسبقًا إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية

08:09 GMT 19.12.2023

مدير الصحة في غزة: 10 قتلى و40 إصابة جراء قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم جباليا والعديد من الضحايا مايزالون تحت الأنقاض

08:08 GMT 19.12.2023
07:53 GMT 19.12.2023
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا
07:11 GMT
07:53 GMT 19.12.2023

مسؤول بجماعة أنصار الله: موقفنا تجاه قضية فلسطين لن يتغير بغض النظر عن تشكيل تحالف بحري

07:34 GMT 19.12.2023
07:09 GMT 19.12.2023

الأمم المتحدة:

نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم

غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام

06:33 GMT 19.12.2023
06:11 GMT 19.12.2023

وسائل إعلام إسرائيلية: 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية

06:06 GMT 19.12.2023
05:48 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: 29 قتيلا على الأقل جراء استهداف طائرات الإسرائيلية 3 منازل في رفح جنوب قطاع غزة
04:27 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: قوة من الجيش الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله
04:09 GMT 19.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 463 قتيلا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عسكريين إضافيين خلال معارك دارت يوم أمس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ضابطا وجنديا قُتلا خلال معارك جرت في قطاع غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 463 قتيلا.
02:03 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الضحايا بالقصف الإسرائيلي على رفح إلى 20
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