تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، مساء الأحد، مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينية، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
09:54 GMT 19.12.2023
متحدث الجيش الإسرائيلي: سنحقق في ملابسات مقتل موظف لدى وزارة الخارجية الفرنسية خلال قصف على غزة عندما نتلقى معلومات تفصيلية طلبناها من باريس بشأن هويته
09:53 GMT 19.12.2023
اليونيسف: مستشفى ناصر في غزة قصف مرتين خلال الـ 48 ساعة الماضية
09:50 GMT 19.12.2023
09:25 GMT 19.12.2023
ارتفاع حصيلة مجزرة القصف الاسرائيلي على مخيم جباليا إلى 13 شهيدا و 75 جريحا
09:19 GMT 19.12.2023
08:47 GMT 19.12.2023
08:43 GMT 19.12.2023
كتائب القسام: رشقة صاروخية تجاه أراضينا المحتلة تم تجهيزها مسبقًا إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية
08:09 GMT 19.12.2023
مدير الصحة في غزة: 10 قتلى و40 إصابة جراء قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم جباليا والعديد من الضحايا مايزالون تحت الأنقاض
08:08 GMT 19.12.2023
07:53 GMT 19.12.2023
07:53 GMT 19.12.2023
مسؤول بجماعة أنصار الله: موقفنا تجاه قضية فلسطين لن يتغير بغض النظر عن تشكيل تحالف بحري
07:34 GMT 19.12.2023
07:09 GMT 19.12.2023
الأمم المتحدة:
نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم
غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام
06:33 GMT 19.12.2023
06:11 GMT 19.12.2023
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية
06:06 GMT 19.12.2023
05:48 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: 29 قتيلا على الأقل جراء استهداف طائرات الإسرائيلية 3 منازل في رفح جنوب قطاع غزة
04:27 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: قوة من الجيش الإسرائيلي تقتحم حي المصايف في رام الله
04:09 GMT 19.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 463 قتيلا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عسكريين إضافيين خلال معارك دارت يوم أمس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ضابطا وجنديا قُتلا خلال معارك جرت في قطاع غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 463 قتيلا.
02:03 GMT 19.12.2023
إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الضحايا بالقصف الإسرائيلي على رفح إلى 20