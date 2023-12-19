https://sputnikarabic.ae/20231219/الصحة-الفلسطينية-مقتل-نحو-100-شخص-وإصابة-مئات-آخرين-في-غزة-خلال-يوم-واحد-1084279021.html

الصحة الفلسطينية: مقتل نحو 100 شخص وإصابة مئات آخرين في غزة خلال يوم واحد

الصحة الفلسطينية: مقتل نحو 100 شخص وإصابة مئات آخرين في غزة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة مئات آخرين خلال العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار اليوم الثلاثاء. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T21:46+0000

2023-12-19T21:46+0000

2023-12-19T21:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان، "الاحتلال الإسرائيلي يحول ساعات هذا اليوم إلى مجازر متتالية طالت كل مناطق قطاع غزة دون استثناء راح ضحيتها نحو 100 شهيد ومئات الإصابات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـ"حماس"، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط ما يقارب 20 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 50 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى