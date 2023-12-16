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https://sputnikarabic.ae/20231216/إيران-تدين-فرض-عقوبات-على-قائد-فيلق-القدس-وتعتبرها-تغطية-على-المجازر-الصهيونية-1084164540.html
إيران تدين فرض عقوبات على قائد فيلق القدس وتعتبرها تغطية على المجازر الصهيونية
إيران تدين فرض عقوبات على قائد فيلق القدس وتعتبرها تغطية على المجازر الصهيونية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" العقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني. 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T07:47+0000
2023-12-16T07:47+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات له، إن "العقوبات الجديدة هي خطوة عدائية حاقدة وبائسة، وتدل على فشل النظامين الأمريكي والبريطاني الراعيين للإرهاب، أمام الشعب الإيراني والثورة الإسلامية طوال العقود الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد كنعاني على أن "النظامين الأمريكي والبريطاني اللذين فشلا في سد درب المقاومة، عبر ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ومرافقيه، لم يتّعظا من دروس الماضي وما زالا يتابعان سياساتهما الشريرة".وأضاف أن "التُهم الفارغة ضد فيلق القدس في الحرس الثوري وقادته لم تغير المعادلات الحاكمة في المنطقة لصالح النظامين الأمريكي والبريطاني، ولن تجلب لهما سوى الخزي والعار"، مشددًا على حق إيران في الرد بالمثل.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني، محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات، بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ"أنصار الله" في اليمن".
https://sputnikarabic.ae/20231214/أميركا-وبريطانيا-تفرضان-عقوبات-على-8-جهات-فاعلة-مرتبطة-بدعم-إيران-لحماس-والجهاد-1084106474.html
https://sputnikarabic.ae/20230918/بايدن-سنواصل-فرض-العقوبات-على-إيران-1081167730.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تدين فرض عقوبات على قائد فيلق القدس وتعتبرها تغطية على المجازر الصهيونية

07:47 GMT 16.12.2023
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" العقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات له، إن "العقوبات الجديدة هي خطوة عدائية حاقدة وبائسة، وتدل على فشل النظامين الأمريكي والبريطاني الراعيين للإرهاب، أمام الشعب الإيراني والثورة الإسلامية طوال العقود الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد كنعاني على أن "النظامين الأمريكي والبريطاني اللذين فشلا في سد درب المقاومة، عبر ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ومرافقيه، لم يتّعظا من دروس الماضي وما زالا يتابعان سياساتهما الشريرة".
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وأضاف أن "التُهم الفارغة ضد فيلق القدس في الحرس الثوري وقادته لم تغير المعادلات الحاكمة في المنطقة لصالح النظامين الأمريكي والبريطاني، ولن تجلب لهما سوى الخزي والعار"، مشددًا على حق إيران في الرد بالمثل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران مرتبطة بمزاعم دعم طهران لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.
وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني، محمد سعيد إزادي، مضيفًا أن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري مكّن الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات، بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ"أنصار الله" في اليمن".
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