https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html
بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات لإظهار بعض النتائج لأسياده
بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات لإظهار بعض النتائج لأسياده
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العدو يتكبد خسائر فادحة ويهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين بعض النتائج على الأقل. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T10:55+0000
2023-12-19T10:55+0000
2023-12-19T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين، على الأقل، بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيراً".وتابع: "الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا وأهدافه العدوانية في أوكرانيا. لذالك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين: "كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جندينا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية و الإنتاج الحربي".وأردف بوتين: "بالمناسبة، لقد انهارت أيضًا الأسطورة حول مناعة المعدات العسكرية الغربية".وقال بوتين: "كان عام 2023 متوترًا بالنسبة للقوات المسلحة، وأريد أن أقول على الفور إن جنودنا وضباطنا والقادة على جميع المستويات قاموا بحل المشكلات بشجاعة ومهنية خلال العملية الخاصة، وضمنوا سيادة البلاد على المستوى العالمي والتكافؤ الصاروخي النووي والأمن الاستراتيجي لروسيا".وأشار بوتين إلى أن مستوى الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي هو 95 في المئة، وبحسب الرئيس فإن دور الثالوث النووي تزايد وسيتم تسليم 15 منصة إطلاق من طراز "يارس" و"أفانغارد" بحلول نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفيتي-أراد-الغرب-تدمير-روسيا-أيضا-1084200017.html
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روسيا
بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات لإظهار بعض النتائج لأسياده
10:55 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 19.12.2023)
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العدو يتكبد خسائر فادحة ويهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين بعض النتائج على الأقل.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين، على الأقل، بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيراً".
وأضاف: "بتقييم الوضع الحالي على الأرض، على خط التماس القتالي، يمكننا أن نقول بثقة أن قواتنا لديها زمام المبادرة. نحن نفعل ما نعتبره ضروريا، وما نريده، حيثما نحتاج إليه، وحيثما أنتم، القادة بشكل عام، يرون أنه من المستحسن الالتزام بتكتيكات الدفاع النشط، وهذا ما يحدث، وعند الضرورة نقوم بتحسين مواقعنا".
وتابع: "الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا وأهدافه العدوانية في أوكرانيا. لذالك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة".
وقال بوتين: "كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جندينا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية و الإنتاج الحربي".
وأردف بوتين: "بالمناسبة، لقد انهارت أيضًا الأسطورة حول مناعة المعدات العسكرية الغربية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج وتوريد القذائف عالية الدقة وأنواع مختلفة من الطائرات دون طيار بشكل جدي. أعلم أن التغييرات تحدث، إنها تحدث بسرعة كبيرة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى العمل على هذا الأمر، نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الاتجاه، عمل الدفاع الجوي يتطلب أيضًا التحسين".
وقال بوتين: "كان عام 2023 متوترًا بالنسبة للقوات المسلحة، وأريد أن أقول على الفور إن جنودنا وضباطنا والقادة على جميع المستويات قاموا بحل المشكلات بشجاعة ومهنية خلال العملية الخاصة، وضمنوا سيادة البلاد على المستوى العالمي والتكافؤ الصاروخي النووي والأمن الاستراتيجي لروسيا".
ووفقا له، فإنه يجب تجهيز الجيش الروسي بمعدات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمبادئ الفيزيائية الجديدة.
وأشار بوتين إلى أن مستوى الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي هو 95 في المئة، وبحسب الرئيس فإن دور الثالوث النووي تزايد وسيتم تسليم 15 منصة إطلاق من طراز "يارس" و"أفانغارد" بحلول نهاية العام.