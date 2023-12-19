https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html

بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات لإظهار بعض النتائج لأسياده

بوتين: العدو يتكبد الخسائر ويهدر الاحتياطيات لإظهار بعض النتائج لأسياده

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العدو يتكبد خسائر فادحة ويهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين بعض النتائج على الأقل. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T10:55+0000

2023-12-19T10:55+0000

2023-12-19T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "العدو يتكبد خسائر فادحة وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يُظهر لأسياده الحقيقيين، على الأقل، بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيراً".وتابع: "الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا وأهدافه العدوانية في أوكرانيا. لذالك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين: "كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جندينا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية و الإنتاج الحربي".وأردف بوتين: "بالمناسبة، لقد انهارت أيضًا الأسطورة حول مناعة المعدات العسكرية الغربية".وقال بوتين: "كان عام 2023 متوترًا بالنسبة للقوات المسلحة، وأريد أن أقول على الفور إن جنودنا وضباطنا والقادة على جميع المستويات قاموا بحل المشكلات بشجاعة ومهنية خلال العملية الخاصة، وضمنوا سيادة البلاد على المستوى العالمي والتكافؤ الصاروخي النووي والأمن الاستراتيجي لروسيا".وأشار بوتين إلى أن مستوى الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي هو 95 في المئة، وبحسب الرئيس فإن دور الثالوث النووي تزايد وسيتم تسليم 15 منصة إطلاق من طراز "يارس" و"أفانغارد" بحلول نهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفيتي-أراد-الغرب-تدمير-روسيا-أيضا-1084200017.html

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