https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفيتي-أراد-الغرب-تدمير-روسيا-أيضا-1084200017.html

بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أراد الغرب تدمير روسيا أيضا

بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أراد الغرب تدمير روسيا أيضا

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أراد الغرب تدمير روسيا أيضًا، وإخضاع البلاد واستخدام مواردها. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T07:59+0000

2023-12-17T07:59+0000

2023-12-17T07:59+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

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وفي مقابلة صحفية أجراها مع قناة "روسيا 1"، في برنامج "موسكو. كرملين"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من خلال السعي إلى تفكيك روسيا، أراد الغرب إخضاع بلادنا لسلطته واستخدام مواردنا".وقال بوتين: "كانت السذاجة حاضرة. ومع ذلك، كما تعلمون، سأخبركم بصدق تام، حتى إذا نظرنا إلى الوراء، على الرغم من حقيقة أنني عملت لمدة 20 عامًا تقريبًا في الأجهزة الأمنية والمخابرات الأجنبية للاتحاد السوفيتي، على الرغم من أنني كنت كذلك، وفي وقت لاحق، أصبحت نائب عمدة سانت بطرسبرغ، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأمين عام مجلس الأمن القومي، وحتى رئيسًا للحكومة في المراحل الأولى، لا يزال لدي فكرة ساذجة مفادها أن العالم كله، وخاصة ما يسمى الآن العالم المتحضر، وأقول ذلك عن اقتناع مطلق، فإن ما يسمى بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، وأنها أصبحت دولة مختلفة تمامًا، ولم يعد هناك أي اختلاف أيديولوجي، ما يعني أنه لا يوجد أسباب للمواجهة".وأكد بوتين على أن "الإجراءات السلبية تجاه روسيا كانت واضحة في سياسات الدول الغربية، على سبيل المثال، الدعم الواضح للانفصالية والإرهاب على أراضي بلدنا".وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين": "أعلم أنه ليس فقط في المدن الألمانية، ولكن أيضًا في العديد من المدن الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة، ناهيك عن مناطق أخرى من العالم، يعتقد الكثير من الناس أننا نعمل كل شيء بشكل صحيح".وأشار بوتين: "لدينا عدد كبير من المؤيدين في العالم في الدفاع عن قيمنا التقليدية". مشددًا على أن عددهم "يتزايد بشكل كبير، وينمو بشكل كبير".وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين الخط المباشر والمؤتمر الصحفي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحفيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة.يذكر أن القوات المسلحة الروسية تواصل، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين