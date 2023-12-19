https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-يكشف-عن-تزايد-نشاط-الناتو-ونشر-القوات-الأمريكية-على-حدود-روسيا-1084261073.html

بوتين يكشف عن تزايد نشاط الناتو ونشر القوات الأمريكية على حدود روسيا

بوتين يكشف عن تزايد نشاط الناتو ونشر القوات الأمريكية على حدود روسيا

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نشاط كتلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) زاد بشكل حاد، وتم نشر قوات أمريكية، بما في ذلك الطائرات، على الحدود الروسية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T11:34+0000

2023-12-19T11:34+0000

2023-12-19T11:34+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065331274_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6378895f45f22d0e632d811ab97ec434.jpg

وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع: "في الآونة الأخيرة، زاد بشكل حاد نشاط الكتلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ككل".وتابع: "أعزائي أعضاء مجلس الإدارة، لقد أكدت أحداث العام الحالي أننا جميعًا نرى أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا. فهو يزود نظام كييف بمعلومات استخباراتية، ويرسل مستشارين عسكريين، وينقل منظومات الأسلحة الحديثة".وأشار الرئيس أيضًا إلى أنهم يخططون لنقل المقاتلة متعددة المهام من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا، ويجري تدريب الطيارين في الغرب. وتابع: "فنلندا، كما نعلم، قد انضمت بالفعل إلى حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن تنضم السويد، وهذا يعني في الواقع المرحلة التالية من نهج التحالف تجاه حدودنا. نعلم جميعًا جيدًا أنهم وعدوا (ميخائيل) غورباتشوف في عام 1991 لا، لا، ولا شبر واحد إلى الشرق، حسنًا، هؤلاء هم الشركاء، إنهم يكذبون بلا خجل عند كل منعطف".وأشار إلى أن "الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته لاحتواء روسيا وأهدافه العدوانية في أوكرانيا. لكننا لن نتخلى عن أهدافنا المتمثلة في العملية العسكرية الخاصة".

https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم