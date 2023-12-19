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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/مسؤول-سابق-في-الناتو-يكشف-عن-حماقة-الأوكرانيين--1084258335.html
مسؤول سابق في الناتو يكشف عن "حماقة" الأوكرانيين
مسؤول سابق في الناتو يكشف عن "حماقة" الأوكرانيين
أفاد رئيس الأركان السابق لبعثة الناتو العسكرية لدى موسكو، هاري تاباخ، بأن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صحيح... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T10:07+0000
2023-12-19T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية تاتيانا بوبوفا: "حسنًا، سنعطيك هذا المال.... وماذا بعد؟ هؤلاء... المتخصصون الذين لديكم لا يفهمون حتى الأشياء الأساسية... لم يقرؤوا كتابا عسكريًا واحدًا، كلهم ​​يكررون "الهجوم المضاد"، مثل بوبكا الأحمق".وأضاف: "بهذه المساعدة ستخسر. لأن هذه ليست مساعدة، بل مكيدة".وذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231219/جنود-القوات-الأوكرانية-يستاؤون-من-اختبائهم-في-جحور-غير-محصنة-1084255070.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤول سابق في الناتو يكشف عن "حماقة" الأوكرانيين

10:07 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 19.12.2023)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
تابعنا عبر
أفاد رئيس الأركان السابق لبعثة الناتو العسكرية لدى موسكو، هاري تاباخ، بأن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صحيح لأنهم لا يعرفون حتى أبسط أساسيات الاستراتيجية.
وقال في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية تاتيانا بوبوفا: "حسنًا، سنعطيك هذا المال.... وماذا بعد؟ هؤلاء... المتخصصون الذين لديكم لا يفهمون حتى الأشياء الأساسية... لم يقرؤوا كتابا عسكريًا واحدًا، كلهم ​​يكررون "الهجوم المضاد"، مثل بوبكا الأحمق".

ووفقا لتاباخ، لا ينبغي للأوكرانيين أن يعلقوا توقعات كبيرة على المساعدات المالية من الغرب. وفي كل الأحوال، لا يمكن إنفاق الدعم المالي على أنواع الأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة بالفعل، بما في ذلك الطيران والدفاع الجوي.

وأضاف: "بهذه المساعدة ستخسر. لأن هذه ليست مساعدة، بل مكيدة".
وذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود القوات الأوكرانية يستاؤون من اختبائهم في "جحور غير محصنة"
07:38 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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