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مقتل 111 شخصا في زلزال ضرب شمال غرب الصين
مقتل 111 شخصا في زلزال ضرب شمال غرب الصين
أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم الثلاثاء، أن 111 شخصا لقوا حتفهم إثر زلزال قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب الصين. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T00:33+0000
2023-12-19T00:43+0000
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ووقع الزلزال يوم الاثنين في تمام الساعة 15:59 بتوقيت غرينتش في مقاطعة جيشيشان بونان، ودونغشيانغ، ومقاطعة سالار الذاتية الحكم في شمال غرب الصين.وأودى الزلزال بحياة 100 شخص في مقاطعة قانسو و11 شخصًا في مقاطعة تشينغهاي، بحسب تقرير تلفزيون الصين المركزي.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن 96 آخرين أصيبوا في مقاطعة قانسو بعد وقوع الزلزال.وأحدث الزلزال أضرارًا كبيرة، بما في ذلك انهيار المنازل، وأجبر الناس على الركض إلى الشارع للحفاظ على سلامتهم، كما أفادت الوكالة بأن عمليات الإنقاذ كانت قيد التنفيذ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.وسُجلت قوة الزلزال بمقدار 5.9 درجة وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، في حين أفادت شينخوا بأن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة، وتأثرت إمدادات الكهرباء والمياه في بعض القرى المحلية، وتم رصد أضرار مثل السقوطات والحطام في مقاطعة قانسو.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-زلزال-قوي-يضرب-مقاطعة-شاندونغ-يدمر-عشرات-المنازل-ويخلف-إصابات--1079823655.html
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زلزال, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 111 شخصا في زلزال ضرب شمال غرب الصين

00:33 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 00:43 GMT 19.12.2023)
© AFP 2023 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Stringer
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أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم الثلاثاء، أن 111 شخصا لقوا حتفهم إثر زلزال قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب الصين.
ووقع الزلزال يوم الاثنين في تمام الساعة 15:59 بتوقيت غرينتش في مقاطعة جيشيشان بونان، ودونغشيانغ، ومقاطعة سالار الذاتية الحكم في شمال غرب الصين.
صورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ ويدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات
6 أغسطس, 02:11 GMT
وأودى الزلزال بحياة 100 شخص في مقاطعة قانسو و11 شخصًا في مقاطعة تشينغهاي، بحسب تقرير تلفزيون الصين المركزي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن 96 آخرين أصيبوا في مقاطعة قانسو بعد وقوع الزلزال.
وأحدث الزلزال أضرارًا كبيرة، بما في ذلك انهيار المنازل، وأجبر الناس على الركض إلى الشارع للحفاظ على سلامتهم، كما أفادت الوكالة بأن عمليات الإنقاذ كانت قيد التنفيذ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
وسُجلت قوة الزلزال بمقدار 5.9 درجة وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، في حين أفادت شينخوا بأن الزلزال كان بقوة 6.2 درجة، وتأثرت إمدادات الكهرباء والمياه في بعض القرى المحلية، وتم رصد أضرار مثل السقوطات والحطام في مقاطعة قانسو.
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