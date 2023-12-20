https://sputnikarabic.ae/20231220/القسام-تعلن-مقتل-25-جنديا-وتدمير-41-آلية-للجيش-الإسرائيلي-1084315115.html
"القسام" تعلن مقتل 25 جنديا وتدمير 41 آلية للجيش الإسرائيلي
"القسام" تعلن مقتل 25 جنديا وتدمير 41 آلية للجيش الإسرائيلي
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، وأكدت "القسام" أنها... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T19:05+0000
2023-12-20T19:05+0000
2023-12-20T19:05+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت "القسام" أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة السرايا في مدينة غزة، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-سوريا-على-الجولان-ودوي-صافرات-الإنذار-في-الهضبة-1084313756.html
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طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"القسام" تعلن مقتل 25 جنديا وتدمير 41 آلية للجيش الإسرائيلي
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، وأكدت "القسام" أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت "القسام" في بيان، اليوم الأربعاء: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".
وأضاف البيان أنه "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلًا وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".
وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت "القسام" أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في منطقة السرايا في مدينة غزة، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، اليوم الأربعاء، مقتل أحد ضباطه باشتباكات جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 466 قتيلًا، منذ بدء التصعيد مع حركة حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.