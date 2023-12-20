https://sputnikarabic.ae/20231220/المحكمة-العليا-في-ولاية-كولورادو-تمنع-ترامب-من-خوض-الانتخابات-التمهيدية-لسباق-الرئاسة-1084279966.html
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T00:23+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة أن ترامب مُنع من المشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20230905/ترامب-محاولة-استبعادي-من-قائمة-المرشحين-للرئاسة-مجرد-حيلة-للتدخل-في-الانتخابات-1080705225.html
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كولورادو, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
كولورادو, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في قرار المحكمة أن ترامب مُنع من المشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.
يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية
، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.