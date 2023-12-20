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المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة
منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T00:23+0000
2023-12-20T00:23+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة أن ترامب مُنع من المشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20230905/ترامب-محاولة-استبعادي-من-قائمة-المرشحين-للرئاسة-مجرد-حيلة-للتدخل-في-الانتخابات-1080705225.html
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كولورادو, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
كولورادو, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

المحكمة العليا في ولاية كولورادو تمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية لسباق الرئاسة

00:23 GMT 20.12.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة أن ترامب مُنع من المشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يفرض قيودا على الترشح بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبا حكوميا وشاركوا في تمرد ضد الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
ترامب: محاولة استبعادي من قائمة المرشحين للرئاسة مجرد "حيلة" للتدخل في الانتخابات
5 سبتمبر, 02:47 GMT
يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
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