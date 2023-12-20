https://sputnikarabic.ae/20231220/الهيئة-التنظيمية-الأرمينية-تعلق-رخصة-بث-إذاعة-سبوتنيك-1084310229.html
الهيئة التنظيمية الأرمينية تعلق رخصة بث إذاعة "سبوتنيك"
الهيئة التنظيمية الأرمينية تعلق رخصة بث إذاعة "سبوتنيك"
أفاد الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الأرمينية، اليوم الأربعاء، بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الأرمينية علقت رخصة البث لراديو "سبوتنيك - أرمينيا" لمدة 30... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T15:41+0000
2023-12-20T15:41+0000
2023-12-20T15:41+0000
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وقالت الهيئة: "كجزء من... الإجراءات الإدارية، قررت اللجنة، مسترشدة بالجزء الأول من المادة 9 من قانون "وسائل الإعلام السمعية والبصرية"، تطبيق عقوبة إدارية تتمثل في تعليق ترخيص شركة راديو توسبا (مكرر بث سبوتنيك أرمينيا) لمدة 30 يوما".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التنمية الرقمية في روسيا، ردًا على ادعاءات الجانب الأرميني التي لا أساس لها بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقيات بين الدول في مجال الاتصالات من قبل وسائل الإعلام الروسية، أن يريفان لم تقدم أدلة وثائقية محددة على أي انتهاكات.وفي أكتوبر/تشرين الأول، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال في يريفان، الذي أشير إلى الحملة "الجامحة" ضد موسكو التي انطلقت في الفضاء الإعلامي للجمهورية، بما في ذلك التلفزيون العام ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وقنوات التلغرام. وتتعلق هذه المنشورات بالقيادة الروسية والدبلوماسيين وقوات حفظ السلام.وفي الأشهر الأخيرة، وصفت موسكو بعض القرارات والتصريحات الرسمية الصادرة عن يريفان بأنها غير ودية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/وكالة-سبوتنيك-تبرم-اتفاقية-تعاون-مع-وكالة-الأنباء-الجزائرية-1083654118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سبوتنيك, أرمينيا
الهيئة التنظيمية الأرمينية تعلق رخصة بث إذاعة "سبوتنيك"
أفاد الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الأرمينية، اليوم الأربعاء، بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الأرمينية علقت رخصة البث لراديو "سبوتنيك - أرمينيا" لمدة 30 يومًا.
وقالت الهيئة: "كجزء من... الإجراءات الإدارية، قررت اللجنة، مسترشدة بالجزء الأول من المادة 9 من قانون "وسائل الإعلام السمعية والبصرية"، تطبيق عقوبة إدارية تتمثل في تعليق ترخيص شركة راديو توسبا (مكرر بث سبوتنيك أرمينيا) لمدة 30 يوما".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التنمية الرقمية في روسيا، ردًا على ادعاءات الجانب الأرميني التي لا أساس لها بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقيات بين الدول في مجال الاتصالات من قبل وسائل الإعلام الروسية، أن يريفان لم تقدم أدلة وثائقية محددة على أي انتهاكات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال في يريفان، الذي أشير إلى الحملة "الجامحة" ضد موسكو التي انطلقت في الفضاء الإعلامي للجمهورية، بما في ذلك التلفزيون العام ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وقنوات التلغرام. وتتعلق هذه المنشورات بالقيادة الروسية والدبلوماسيين وقوات حفظ السلام.
وفي الأشهر الأخيرة، وصفت موسكو بعض القرارات والتصريحات الرسمية الصادرة عن يريفان بأنها غير ودية.